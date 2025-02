Confindustria: lieve ripresa a gennaio, ma il fatturato resta incerto

Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo. Nell'industria, l'indice RTT segna un aumento dell'1,8% a gennaio. Un segnale incoraggiante, ma che non basta a colmare le perdite accumulate. Nei servizi, invece, la flessione prosegue per il terzo mese consecutivo, con un calo del 2,7%. Anche le costruzioni invertono la rotta dopo sei mesi di crescita, registrando un -4,2% a gennaio. La variazione acquisita per il primo trimestre 2025 è negativa sia per l'industria (-1,7%) che per i servizi.

Sembra che le aziende stiano navigando in acque agitate. Ma cosa succede nelle diverse aree del paese? L'indice RTT evidenzia un calo in tre aree su quattro, con il Sud che registra la flessione maggiore (oltre il 5%), seguito dal Centro (-4%) e dal Nord-Ovest (-3,5%). In controtendenza, il Nord-Est segna un aumento marcato, dopo due mesi di cali. Le medie imprese sembrano essere le più dinamiche, con un aumento dell'1,6% a gennaio.

Al contrario, le grandi e le piccole imprese registrano una flessione, rispettivamente del 2,0% e del 2,9%. La variazione acquisita nel primo trimestre è negativa per tutte le classi dimensionali, soprattutto per le grandi imprese. L'incertezza sulla produzione industriale resta elevata. L'indagine rapida del Centro Studi Confindustria di febbraio indica aspettative sostanzialmente stabili rispetto al mese precedente, ma con un aumento dell'incertezza. Sebbene il numero di imprese che si aspetta una produzione stabile resti elevato (48% del campione), una quota crescente di aziende prevede un aumento (35,8%), mentre solo il 16,2% si aspetta un calo. Gli industriali considerano la domanda e gli ordini come i principali punti di forza, ma i costi di produzione restano un problema, soprattutto a causa dei prezzi elevati dell'energia. Sul fronte finanziario, si registra un miglioramento robusto delle condizioni, in linea con lo stimolo di una politica monetaria meno restrittiva dopo il taglio dei tassi di fine gennaio.

La valutazione negativa sulla disponibilità di materiali si consolida, mentre il sentiment sulla disponibilità degli impianti resta in territorio positivo, pur peggiorando rispetto a gennaio. In sintesi, l'economia italiana mostra segnali di ripresa, ma resta ancora fragile e incerta. Sarà fondamentale monitorare attentamente i dati dei prossimi mesi per capire se il trend positivo di gennaio potrà consolidarsi.