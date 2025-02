Bitcoin in picchiata: crolla sotto gli 80.000 dollari tra timori economici

Il prezzo del Bitcoin, la criptovaluta più importante al mondo per capitalizzazione di mercato, si è attestato a 78.949 dollari all'inizio di venerdì, segnando un calo di oltre l'8,5% nelle ultime 24 ore.

Negli ultimi sette giorni, il valore del Bitcoin è crollato di quasi il 20%. Questo ribasso si inserisce in un contesto più ampio di declino del mercato delle criptovalute.

Ad esempio, il prezzo di Ether, la seconda criptovaluta per importanza, è sceso di oltre l'11% nelle ultime 24 ore, attestandosi intorno ai 2.100 dollari. Allo stesso modo, anche altre criptovalute hanno subito perdite significative: - XRP di Ripple Labs è diminuito del 9,2%;

- BNB di Binance ha registrato un calo del 7,3%;

- SOL di Solana è sceso del 9%.

Il calo del Bitcoin ha visto una diminuzione del 27,3% rispetto al suo massimo storico di 109.114 dollari, raggiunto il 20 gennaio, giorno dell'insediamento del presidente Donald Trump. Il crollo del mercato delle criptovalute si verifica in un momento delicato, segnato da un importante attacco hacker a un exchange di criptovalute e da crescenti timori per le conseguenze economiche dei dazi proposti da Trump.

La scorsa settimana, degli hacker sono riusciti a sottrarre da Bybit asset in Ether per un valore di circa 1,5 miliardi di dollari, realizzando il più grande furto di criptovalute mai registrato. L'FBI ha accusato i gruppi di hacker nordcoreani TraderTraitor e Lazarus Group di essere gli autori del furto, sottolineando che gli hacker hanno rapidamente convertito parte dei fondi rubati in Bitcoin, prevedendo ulteriori operazioni di riciclaggio e conversione in valuta fiat.

Anche la meme coin ufficiale di Trump, lanciata poco prima del suo insediamento, ha subito un notevole calo in seguito alla crisi del mercato. Il prezzo di $TRUMP è sceso a 11,30 dollari, con una diminuzione di quasi il 15% nelle ultime 24 ore e dell'85% rispetto al suo massimo storico di circa 75 dollari.

Il token aveva raggiunto il picco appena due giorni dopo il suo lancio, con una capitalizzazione di mercato che aveva brevemente superato i 15 miliardi di dollari, ma da allora il suo valore è diminuito costantemente. Il lancio di $TRUMP sembra aver incentivato altri leader mondiali a promuovere token simili.

All'inizio del mese, il presidente argentino Javier Milei ha promosso il token $LIBRA, portando la sua capitalizzazione di mercato a 4 miliardi di dollari, prima che i primi investitori iniziassero a liquidare le proprie partecipazioni.



Il successivo crollo del prezzo di LIBRA, che ha assunto le sembianze di uno schema pump-and-dump, ha scatenato azioni legali contro il leader argentino. Con una mossa simile, il presidente della Repubblica Centrafricana ha lanciato il token meme CAR per aumentare la visibilità del suo paese, ma il valore della moneta è crollato di oltre il 97% dal suo lancio.