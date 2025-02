Banco Bpm alza l'offerta su Anima: via libera dall'assemblea, ma l'ultima parola spetta alla BCE

L'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, si è mostrato ottimista riguardo al successo dell'operazione, affermando che, "considerando le adesioni già ottenute, raggiungeremo il 44,8% del capitale di Anima, quindi il successo dell'operazione è abbastanza scontato".

Grazie a queste modifiche, Banco Bpm ha ottenuto il sostegno di Poste Italiane e Fsi (Fondo Strategico Italiano), che insieme detengono il 21% del capitale di Anima. Il presidente Massimo Tononi ha sottolineato come questa sia "la prima volta che una grande società quotata si riunisce con la presenza dei soci dopo l'avvio dell'emergenza pandemica".

Alla riunione erano presenti 3.536 azionisti, in rappresentanza del 56,644% del capitale. La composizione del libro soci non ha subito variazioni, con Crédit Agricole (9,9%), Deutsche Bank (5,18%), Blackrock (5,04%) e Jp Morgan (3,6%) che mantengono le loro quote.

Castagna ha espresso fiducia riguardo al via libera della BCE per i benefici patrimoniali legati al Danish Compromise. L'esperienza in casi simili, secondo lui, è stata sempre positiva.

Ha poi aggiunto che la BCE ha comunicato che l'autorizzazione è ancora in fase di valutazione, con ulteriori approfondimenti in corso con l'EBA (Autorità Bancaria Europea). L'operazione su Anima si inserisce in una strategia più ampia di Banco Bpm, volta a diversificare le fonti di reddito e ridurre la dipendenza dai margini di interesse in un contesto di tassi in calo.

Il piano industriale aggiornato prevede utili netti cumulati superiori a 7,7 miliardi di euro nel periodo 2024-2027 e una remunerazione complessiva per gli azionisti superiore a 7 miliardi di euro. Di questi, oltre 6 miliardi saranno garantiti indipendentemente dall'esito dell'acquisizione di Anima.