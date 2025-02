Accenture rafforza la sua presenza nel settore infrastrutturale con l'acquisizione del Gruppo IQT

L'integrazione del Gruppo IQT consentirà ad Accenture di combinare le proprie competenze digitali, tra cui spicca l'Intelligenza Artificiale Generativa, con l'esperienza specifica di IQT nella pianificazione, esecuzione e gestione di progetti infrastrutturali di vasta portata.

Questo sinergia mira a fornire alle imprese gli strumenti necessari per affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla transizione energetica, ottimizzando i processi di pianificazione e gestione dei progetti. Accenture ha intrapreso una strategia di espansione nel settore delle infrastrutture a livello globale, con un focus particolare sull'Europa.

A testimonianza di questo impegno, nel corso dell'ultimo anno, l'azienda ha finalizzato diverse acquisizioni strategiche, tra cui BOSLAN in Spagna, specializzata in infrastrutture a emissioni zero, Anser Advisory negli STATI UNITI e Comtech in Canada, entrambe attive nella consulenza e gestione di progetti.

Il mercato italiano riveste un ruolo chiave nella strategia di crescita di Accenture, come dimostrano le recenti acquisizioni di: - Fibermind: focalizzata sui servizi di rete; - Intellera Consulting: specializzata nella consulenza per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione e nella Sanità; - Ammagamma: società di consulenza specializzata nell'AI; - Customer Management IT e SirfinPA: attive nei servizi e soluzioni tecnologiche per i settori della Giustizia e della Pubblica Sicurezza. Queste operazioni testimoniano l'impegno di Accenture nel rafforzare la propria presenza in Italia, offrendo soluzioni innovative e competenze specialistiche in diversi settori strategici.