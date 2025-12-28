La manovra finanziaria 2026 cancella Quota 103 e Opzione donna, e si andrà in pensione più tardi



Per il sistema economico italiano, questa stretta rappresenta un segnale chiaro di inversione di rotta rispetto alla flessibilità concessa negli anni passati.

La fine delle uscite flessibili: addio a Quota 103

Tre canali principali per l'uscita anticipata dal lavoro sono stati usati negli ultimi anni. Solo uno di questi è stato confermato. La decisione del governo è quella di non prolungare ulteriormente Quota 103 addio requisiti pensione, che consentiva l'uscita con un minimo di 62 anni di età e 41 di contributi. Parimenti, Opzione donna, destinata alle lavoratrici di specifiche categorie con almeno 61 anni di età e 41 di contributi, non sarà più accessibile. Questo non cambia le posizioni di chi ha già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025: per loro, la richiesta di pensione resta valida.

L'unico strumento straordinario che prosegue è l'Ape sociale. Questo assegno, fino a 1.500 euro al mese, è a carico dello Stato ed è pensato per chi si trova in situazioni di particolare fragilità. È accessibile fino alla fine del 2026 per categorie specifiche:

- disoccupati, - care giver, - invalidi, - addetti ad attività gravose.





Queste persone devono avere 63 anni e 5 mesi di età, con un requisito contributivo che varia tra i 30 e i 36 anni, in base alla categoria di appartenenza.

Adeguamento alla speranza di vita diluito nel tempo

Un elemento centrale della riforma pensioni 2026 Italia è l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, un meccanismo che era già previsto, ma che la nuova Legge di Bilancio ha scelto di diluire. Inizialmente l'aumento dei mesi sarebbe dovuto scattare in blocco dal 2027. Invece, l'incremento di tre mesi totali sarà ripartito su due anni.

Nel 2027 l'aumento sarà di un solo mese, mentre i rimanenti due si aggiungeranno a partire dal 2028. Lavoratori impiegati in mansioni gravose o usuranti restano esclusi da questo inasprimento.

I nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia saranno:

- Dal 2027: 67 anni e un mese di età, con 20 anni di contributi. - Dal 2028: 67 anni e tre mesi di età, sempre con 20 anni di contributi.

Per la pensione anticipata, che prescinde dall'età, i requisiti contributivi aumentano in modo simile:

- Dal 2027: 42 anni e 11 mesi di contributi (un anno in meno per le donne).



- Dal 2028: 43 anni e un mese di contributi (un anno in meno per le donne).

A questi requisiti si aggiunge la cosiddetta finestra mobile, ovvero un periodo di attesa di tre mesi tra il raggiungimento del diritto e l'effettiva erogazione della pensione.

Previdenza integrativa: TFR e il meccanismo del silenzio-assenso

Per favorire lo sviluppo della previdenza integrativa dipendenti privati, specialmente tra i più giovani dove la diffusione è limitata, il governo ha introdotto una norma rilevante che riguarda il TFR. A partire dal primo luglio prossimo, il TFR dei neo assunti nel settore privato (esclusi domestici e badanti) confluirà automaticamente, grazie al meccanismo del silenzio-assenso, in un fondo integrativo.

Questo trasferimento avviene verso il fondo di categoria, un fondo diverso indicato dal lavoratore, oppure, in assenza di indicazioni, nel fondo residuale presso l'INPS. L'individuo ha sessanta giorni dall'assunzione per opporsi esplicitamente a questa scelta e mantenere il TFR nella sua funzione originaria. Trascorsi i sessanta giorni senza che il lavoratore abbia espresso una preferenza, l'accantonamento andrà alla previdenza integrativa.





Un altro elemento critico che ha un impatto aziende pensionamenti anticipati è l'eliminazione della possibilità di cumulare i contributi versati all'INPS con quelli dei fondi integrativi. Questa opzione, riservata a chi rientra interamente nel sistema contributivo (assunti dopo il 1995), era fondamentale per raggiungere la soglia di pensione minima richiesta per l'uscita a 64 anni. Eliminando il cumulo con la manovra 2026, sarà oggettivamente più arduo per questi lavoratori accedere alla pensione anticipata a 64 anni. Per uscire in questa fascia d'età, la pensione maturata deve essere pari ad almeno tre volte l'assegno sociale (circa 1.616 euro al mese), soglia che salirà a 3,2 volte dal 2030.

Penalizzazione di precoci e usuranti

Sebbene il governo abbia evitato una stretta immediata sul riscatto della laurea, che era stata precedentemente discussa, altre categorie pagano il prezzo di questa ricerca di risorse finanziarie. I fondi destinati ai lavoratori precoci (coloro che hanno svolto almeno un anno di lavoro prima dei 19 anni di età) e a quelli impegnati in attività usuranti non vengono toccati nelle regole attuali di accesso, ma subiranno tagli nel medio-lungo periodo.





Questa riduzione di finanziamento apre al rischio di future limitazioni. Le risorse destinate ai precoci saranno ridotte in modo significativo: di 90 milioni nel 2032, di 140 milioni nel 2033 e di 190 milioni a partire dal 2034. Per la platea degli usuranti è previsto un taglio annuale di 40 milioni dal 2033 in poi.

Rivalutazione e minimi pensionistici 2026

Le pensioni vedranno una rivalutazione provvisoria nel 2026, stabilita in base all'inflazione all'1,4%. Lo ha comunicato l'INPS attraverso una recente circolare. La perequazione, ovvero l'adeguamento al costo della vita, sarà piena, al 100%, solo per le pensioni il cui importo non superi quattro volte il trattamento minimo, equivalente a circa 2.413 euro lordi al mese.

Al di sopra di questa soglia, la percentuale di adeguamento scende. Per importi tra quattro e cinque volte il minimo, l'adeguamento sarà del 90%. Per le pensioni superiori a cinque volte il minimo (circa 3.017 euro), la percentuale si riduce al 75%.

Per dare un'idea concreta dell'aumento, una pensione lorda di 1.500 euro vedrà un incremento mensile di circa 21 euro.



Le pensioni minime, che includono l'aumento aggiuntivo dell'1,3% introdotto con la precedente manovra, raggiungeranno i 619,8 euro al mese, un incremento di appena 3 euro rispetto ai 616,67 euro del 2025.