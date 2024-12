Manovra 2025: cosa cambia per le imprese e le famiglie

Altre modifiche rilevanti includono l'eliminazione del bonus per le caldaie a gas e l'aumento dei fondi per la TAV. Invece, non sarà prorogato il trasferimento del TFR nei fondi pensione, e il bonus casa sarà limitato alle prime abitazioni. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, è previsto un blocco del turn-over e un taglio alla spesa di ministeri ed enti locali di 7,7 miliardi in tre anni. La sanità riceverà 1,3 miliardi in più nel 2025, ma la spesa sanitaria sul PIL è prevista in calo nei prossimi anni. Il canone RAI passerà da 70 a 90 euro.

Riforma Irpef: come cambia il sistema di tassazione

La riforma dell'Irpef è uno dei punti centrali della manovra. Dei 30 miliardi stanziati, 17 sono destinati al taglio strutturale del cuneo fiscale e alla riorganizzazione delle aliquote.

Il nuovo sistema prevede tre scaglioni. Verrà introdotto un "bonus" per chi guadagna fino a 20.000 euro e uno sgravio graduale per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro. Questi benefici diminuiranno oltre i 32.000 euro, fino ad azzerarsi. Il calcolo dei benefici non si baserà più solo sullo stipendio, ma sul reddito complessivo. Ciò significa che chi ha ulteriori fonti di reddito, come una seconda casa in affitto, potrebbe non accedere a tali sgravi. Il contributo per i redditi più bassi sarà modulato: 7,1% fino a 8.500 euro, 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro, e 4,8% tra 15.000 e 20.000 euro. Per esempio, chi guadagna 15.000 euro avrà un incremento mensile di circa 66,25 euro, mentre per un reddito di 20.000 euro il beneficio sarà di 80 euro al mese. Per i redditi tra 20.000 e 32.000 euro è prevista una detrazione fissa di 1.000 euro, pari a 83,30 euro al mese. Le aliquote Irpef rimarranno invariate: 23% fino a 28.

000 euro, 35% tra 28.000 e 50.000 euro, e 43% oltre i 50.000 euro. I fringe benefit sono confermati, con un'esenzione di 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e 1.000 euro per gli altri.

Imprese: riduzione IRES e incentivi al lavoro

La manovra prevede una riduzione dell'IRES, l'imposta sul reddito delle società, dal 24% al 20%, ma solo per le imprese che rispettano specifici criteri. Queste aziende dovranno accantonare almeno l'80% degli utili, reinvestire almeno il 30% in azienda e destinare una quota minima del 24% degli utili del 2023 a investimenti. Gli investimenti dovranno essere di almeno 20.000 euro, e le aziende dovranno incrementare l'occupazione a tempo indeterminato di almeno l'1%. Con uno stanziamento di soli 400 milioni di euro, si stima che la platea delle imprese beneficiarie sarà ridotta a circa 18.000 su 824.000 società di capitali.



Il governo prevede che queste misure genereranno 11 miliardi di investimenti tra il 2025 e il 2026 e 109.000 nuove assunzioni. Per sostenere l'occupazione, è stata prorogata la superdeduzione al 120% sul costo del lavoro per nuove assunzioni, che sale al 130% per giovani, donne e altre categorie svantaggiate. Viene rifinanziata la Nuova Sabatini, e il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno è prorogato fino al 2025, con la decontribuzione Sud per le assunzioni stabili entro fine anno. Altre misure includono un fondo da 70 milioni per incentivare la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese e una stretta sulla NASpI. Per recuperare risorse, il governo introduce un contributo volontario per banche e assicurazioni, stimato in 6,5 miliardi di euro.

Pmi innovative e start-up: sgravi e incentivi

Le spese per le PMI innovative e le start-up rimangono escluse dal calcolo del plafond per le detrazioni fiscali.



La lista delle spese protette viene ampliata includendo quelle sanitarie. Il limite per le spese di istruzione aumenta da 800 a 1.000 euro. Il canone RAI, invece, tornerà a 90 euro all'anno.

Turismo e infrastrutture: nuove misure

Nel settore turistico, aumenta la detassazione delle mance, passando dal 25% al 30% per i dipendenti di bar e ristoranti. Le tasse di imbarco aumentano di 50 centesimi per i voli extra-Ue. Il costo del Ponte sullo Stretto di Messina sale a oltre 12 miliardi di euro. Altri fondi vengono destinati a Ferrovie, Tav e al settore idrico. Il settore automotive riceve 400 milioni in due anni. Inoltre, viene aumentato il fondo per l'editoria da 20 a 50 milioni per il 2025.

Decontribuzione per il sud e altre misure

La decontribuzione per il Sud viene ridotta al 25%, con un ulteriore abbassamento al 20% dal 2026 e al 15% dal 2029.



Il piano Transizione 4.0 prevede un tetto di 2,2 miliardi per i crediti d'imposta, mentre il Transizione 5.0 viene potenziato. Dal 2025, gli straordinari degli infermieri saranno tassati con una flat tax al 5%. Per incentivare le nuove attività artigianali e commerciali, i contributi previdenziali saranno ridotti del 50% nei primi tre anni. Vengono stanziati fondi per l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole, per le scuole paritarie per studenti con disabilità e per il contrasto alla povertà alimentare nelle scuole primarie.

Pensioni 2025: novità e flessibilità

Sono previste nuove misure per la flessibilità in uscita dal lavoro e una maggiore integrazione tra pensione pubblica e previdenza complementare. I lavoratori con carriera contributiva iniziata dopo il 1996 potranno accedere alla pensione anticipata a 64 anni, combinando la pensione pubblica con i rendimenti dei fondi integrativi.



Tuttavia, dal 1° gennaio 2025, i contributi minimi richiesti salgono da 20 a 25 anni, con un ulteriore aumento a 30 anni previsto entro il 2030. I canali Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna sono stati riconfermati, ma con requisiti più stringenti e finestre di uscita prolungate. Il Bonus Maroni diventa esentasse per chi ha maturato i requisiti di Quota 103 o la pensione anticipata e sceglie di rimanere al lavoro. Dal 2025, i nuovi assunti potranno versare un contributo aggiuntivo fino al 2% all'Inps, deducibile al 50% a fini Irpef. I dipendenti pubblici potranno prolungare l'attività lavorativa fino a 70 anni. Le pensioni aumenteranno dello 0,8% a gennaio, ma l'incremento sarà ridotto o assente per alcuni pensionati, come quelli residenti all'estero o con pensioni superiori al minimo. La rivalutazione è provvisoria e soggetta a revisione nel 2026.



La soglia di ingresso alla flat tax per dipendenti e pensionati aumenta da 30.000 a 35.000 euro, con l'aliquota fissata al 15% (o 5% per chi avvia una nuova attività).

Detrazioni fiscali: nuovi limiti e coefficienti

Viene introdotta una revisione delle detrazioni fiscali, con limiti annuali variabili in base al reddito e alla composizione familiare. I contribuenti con un reddito superiore ai 75.000 euro vedranno ridotte le detrazioni, con un tetto massimo di 14.000 euro per le famiglie con più di due figli e 7.000 euro per i single. Per chi guadagna oltre 100.000 euro, il limite scende ulteriormente: 8.000 euro per le famiglie numerose e 4.000 euro per i single. Le detrazioni saranno applicate in base a quattro coefficienti: 0,50 per i senza figli, 0,70 per chi ha un figlio, 0,85 per chi ne ha due e 1 per le famiglie con più di due figli o con figli disabili.



Web tax e taglio del cuneo fiscale

La web tax verrà applicata solo alle grandi aziende digitali con ricavi superiori a 750 milioni di euro l'anno, senza estenderla alle piccole e medie imprese. La manovra conferma il taglio del cuneo fiscale, che diventa strutturale e si amplia a 18,8 milioni di lavoratori, con un incremento medio di 305 euro per due milioni di dipendenti, mentre 1,1 milioni di lavoratori perderanno parte o tutto il beneficio. La detrazione per i lavoratori dipendenti aumenta da 1.880 a 1.955 euro, mentre per i redditi sopra i 75.000 euro le detrazioni vengono ridotte in base alla composizione familiare. Non aumentano le tasse sulle plusvalenze da criptovalute nel 2025 (restano al 26%), ma aumenteranno al 33% nel 2026. I POS dovranno essere collegati ai registratori di cassa, con sanzioni a partire dal 2026.

Sostegno alle famiglie: bonus nascite e congedi parentali

Nel 2025, il governo introduce un bonus di 1.



000 euro per ogni bambino nato o adottato, per famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. Viene esteso il congedo parentale indennizzato all'80%, che sarà di tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del bambino. Per i bambini nati dal 2024 in famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro, il bonus asilo nido aumenta a 3.600 euro. Il bonus mamme lavoratrici è esteso alle autonome e a tempo determinato. Sono previsti incentivi per le attività extra-scolastiche, con un fondo da 30 milioni di euro, e per il sostegno psicologico.

Bonus casa e ristrutturazioni: conferme e limitazioni

Il bonus per la ristrutturazione delle case e l'ecobonus per la riqualificazione energetica restano al 50% per le prime case e al 36% per le seconde case. Vengono eliminati gli incentivi per l'acquisto di caldaie a combustibili fossili. Per le famiglie in difficoltà con il pagamento dell'affitto, sono previsti fondi per la morosità incolpevole.



Arriva un nuovo bonus per la sostituzione degli elettrodomestici obsoleti, che prevede un contributo fino al 30% del costo, con un massimo di 100 euro (200 euro per ISEE sotto i 25.000 euro). Sono stati stanziati 50 milioni di euro per questa misura. Sono destinati 560 milioni di euro al Piano Casa Italia per contrastare il disagio abitativo.