Limite del debito USA: il 14 gennaio 2025 potrebbero non pagare i debiti

Questo, a causa di un rimborso programmato di titoli non negoziabili detenuti da un fondo fiduciario federale legato ai pagamenti di Medicare. Nonostante questa riduzione, la situazione rimane complessa. Secondo Yellen, il Tesoro prevede di raggiungere il nuovo limite del debito tra il 14 e il 23 gennaio. A quel punto, sarà indispensabile adottare misure straordinarie per evitare il default. Un accordo sul bilancio del 2023 aveva sospeso il tetto del debito fino al 1° gennaio 2025. Il Tesoro potrà quindi far fronte ai pagamenti per alcuni mesi ancora, ma il Congresso dovrà affrontare il problema il prossimo anno. La mancata azione da parte del Congresso impedirebbe al Tesoro di pagare i debiti. Un default sul debito americano avrebbe conseguenze economiche molto gravi. Il tetto del debito è un limite imposto dal Congresso sulla quantità di denaro che il governo degli Stati Uniti può prendere in prestito.

Poiché il governo spende più di quanto incassa con le tasse, i legislatori devono affrontare periodicamente la questione. Un compito politicamente complesso, dato che molti sono riluttanti a votare per aumentare il debito. Il primo limite del debito, fissato dal Congresso nel 1939, era di 45 miliardi di dollari. Da allora, il limite è stato innalzato ben 103 volte. La spesa ha costantemente superato le entrate fiscali. Ad ottobre, il debito pubblico era pari al 98% del prodotto interno lordo degli Stati Uniti, rispetto al 32% dell'ottobre 2001.