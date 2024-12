Legge di bilancio: un'occasione persa per le PM secondo Confimprenditori





La recente legge di bilancio non sembra aver colto le necessità delle piccole e medie imprese (PMI) italiane. Secondo Stefano Ruvolo, presidente di Confimprenditori, ci si aspettava un maggiore sostegno in un periodo economico difficile. Non sono stati previsti, ad esempio, incentivi per l'innovazione e l'espansione all'estero, temi cruciali per la competitività.

La mancata riduzione della pressione fiscale è un altro punto dolente. Questa situazione impedisce alle PMI di crescere e creare nuovi posti di lavoro.