Intesa Sanpaolo: lotta alla povertà senza precedenti, 1.5 miliardi entro il 2027

Questo intervento si concentra sul contrasto alla povertà alimentare, uno dei bisogni più urgenti. Inoltre, si impegna nel recupero delle eccedenze alimentari, riducendo gli sprechi. La banca ha anche offerto circa 600.000 posti letto nel 2024, grazie al lavoro di rete con associazioni come Casa Betel e D.i.Re - Donne in Rete contro la Violenza. L'obiettivo è creare una solida rete di accoglienza, lavorando con le organizzazioni non profit attive sul territorio. "Il diritto alla salute è fondamentale per tutti", e per questo Intesa Sanpaolo ha distribuito 115.000 farmaci nel 2024, in collaborazione con la Fondazione Banco Farmaceutico. Questo impegno si estende all'apertura di nuovi Ambulatori solidali della Caritas Italiana e al supporto di strutture esistenti, garantendo cure mediche di base a chi non può permettersele.

Intesa Sanpaolo, insieme ad alcune aziende clienti, ha distribuito circa 94.000 indumenti nel 2024 in partnership con Caritas Italiana, recuperando e distribuendo eccedenze di produzione. Questo progetto mira a riequilibrare il rapporto tra produzione e consumo nella società. Questo programma, fortemente voluto da Carlo Messina, si è consolidato con il Piano d'Impresa 2022-2025. Paolo Bonassi è responsabile dell'area dedicata, integrata nella struttura della Sostenibilità guidata da Paola Angeletti. Il modello operativo della banca mette in relazione il Terzo Settore, le aziende e le istituzioni, con un approccio basato sull'individuazione dei bisogni, la programmazione a lungo termine, l'ampia diffusione degli interventi e la partecipazione di molti soggetti diversi.