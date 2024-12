Da oggi il caricatore diventa uno solo per tutti i tuoi dispositivi (e dal 2026 anche per i computer portatili)

Questo significa che i produttori di smartphone, tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili, altoparlanti, lettori di ebook, mouse, tastiere e navigatori portatili dovranno utilizzare l'Usb di tipo C per i nuovi modelli che verranno venduti in Europa.

I computer portatili avranno tempo fino al 28 aprile 2026 per adeguarsi alla normativa.

Ma perché questa decisione? L'obiettivo principale è la riduzione dei rifiuti elettronici. Si stima che la UE produca circa 11.000 tonnellate di scarti di caricabatterie ogni anno. Con un unico caricatore, si riduce la necessità di acquistarne di nuovi, diminuendo l'impatto ambientale. Inoltre, questa normativa fa risparmiare denaro ai consumatori.

"I cittadini europei spendono circa 250 milioni di euro all'anno in caricabatterie", sottolinea la dichiarazione al parlamento e le ricerche. Un caricatore unico significa meno spesa inutile. Ma non è solo una questione di soldi. La standardizzazione semplifica la vita: un solo caricatore per tutti i dispositivi, senza il problema di avere mille cavi diversi.

I produttori dovranno essere trasparenti sulle specifiche di ricarica e sul contenuto della confezione.

Pur potendo mantenere le tecnologie di ricarica rapida proprietarie, dovranno comunque supportare il protocollo universale "Usb Power Delivery", che consente una ricarica veloce e uniforme tra dispositivi compatibili.

Questo vuol dire che, per esempio, potremo caricare lo smartphone con il caricatore del tablet senza problemi e senza notare sostanziali differenze nella velocità di ricarica.