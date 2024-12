Cosa sta succedendo a ChatGPT? Blackout e interrogativi sul suo futuro





ChatGPT, il noto chatbot basato sull'AI, ha subito un nuovo blackout. Ieri sera, per circa quattro ore, circa 200 milioni di utenti non hanno potuto accedere al servizio. Questo disservizio, il secondo in meno di un mese, ha sollevato preoccupazioni tra gli utilizzatori dell'applicazione, proprio nel momento in cui l'azienda sta passando da no-profit a profit, ossia che può guadagnare.

OpenAI, l'azienda dietro ChatGPT, ha comunicato che il problema è stato causato da un malfunzionamento di un nuovo sistema di monitoraggio.