Attacco hacker colpisce gli aeroporti di Milano: siti in tilt





Un attacco hacker ha mandato offline i siti web degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. L'attacco, rivendicato dal gruppo filo-russo NoName, ha reso inaccessibili le piattaforme online, impedendo agli utenti di consultare informazioni sui voli.

Nonostante il disservizio online, le operazioni aeroportuali proseguono regolarmente. Il sistema di gestione dei voli è separato e non è stato compromesso dall'attacco. I passeggeri possono viaggiare senza interruzioni, ma non possono usare i siti per controllare gli orari.