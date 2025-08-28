Wall Street e il dilemma Nvidia: il Nasdaq resiste, ma il crollo di Telecom Italia travolge Piazza Affari



La reazione non si è fatta attendere: il titolo ha virato in negativo, cedendo lo 0,9% alle ore 17 italiane. Con tutto ciò, non si è assistito al temuto effetto domino sul Nasdaq Composite, che nel momento della chiusura delle Borse europee guadagnava lo 0,4%. Diverso è stato il destino del Dow Jones Industrial Average, in calo dello 0,17% alle 17h30 italiane, mentre lo S&P 500 navigava sulla parità.

Nel frattempo, giungevano anche i dati macroeconomici dagli Stati Uniti, fornendo un quadro più ampio. Il PIL del secondo trimestre è cresciuto oltre le stime, raggiungendo un solido +3,3%. Al contrario, il mercato immobiliare ha deluso le aspettative, e le richieste di sussidi di disoccupazione sono calate più del previsto, attestandosi a 229.000 unità.

Spostandosi in Europa, Piazza Affari ha ritrovato un po' di slancio dopo diverse sedute negative, chiudendo con un rialzo dello 0,23%. A guidare questa ripresa sono stati titoli di rilievo come Prysmian, Moncler e Stmicroelectronics, che hanno brillato con guadagni rispettivamente del 3%, del 2,9% e del 2,3%.



Anche il settore bancario ha mostrato segnali positivi, in particolare la coppia Popolare Sondrio-Bper (+1,4% e +1,3%), seguita da Intesa Sanpaolo (+0,4%) e Mediobanca (+0,34%). Mps ha chiuso invariata, mentre Unicredit ha registrato una leggera flessione.

Il vero scossone della giornata, però, è arrivato da Telecom Italia, il cui titolo è precipitato dell’8,8%, subendo anche una sospensione per eccesso di ribasso. La causa di questo crollo va ricercata nelle dichiarazioni di Thomas Reynaud, amministratore delegato di Iliad, la concorrente francese. A margine della presentazione dei risultati del primo semestre 2025, ha affermato che le discussioni per una possibile fusione con il gruppo italiano si sono interrotte. “Le trattative non riprenderanno”, ha dichiarato in modo perentorio il manager, “e le prospettive di consolidamento con l’Italia sono ormai alle spalle”.

Nel resto del continente, l'andamento delle principali Borse europee è stato eterogeneo. Francoforte ha chiuso sulla parità, mentre Parigi ha registrato un ulteriore rimbalzo del +0,28%, recuperando terreno dopo un inizio di settimana turbolento, segnato dalle ormai note incertezze politiche.



La Borsa di Londra, rappresentata dal FTSE 100, ha ceduto qualcosa, chiudendo la seduta a -0,4%.

Questa settimana è stata un periodo di particolare attenzione per il fronte dei titoli di Stato e degli spread. In particolare, il rendimento dell'OAT francese ha superato quello dei Bonos spagnoli, generando un certo nervosismo. Nondimeno, dopo una lieve risalita, oggi si è osservata una riduzione dello spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, che si è attestato intorno agli 87 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 3,56%.

Sul fronte delle materie prime, la tendenza è stata ribassista per il petrolio: il Brent ha chiuso a 67,7 dollari al barile, mentre il WTI è sceso sotto i 64 dollari. L'oro, al contrario, ha registrato un lieve aumento, salendo a 3.409,5 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il mercato valutario, l'euro ha ripreso fiato, tornando sopra quota 1,16 nel cambio con il dollaro statunitense.