Piazza Affari brilla tra i mercati europei: la caduta di Telecom Italia e l'onda Iliad



Il titolo di Prysmian ha brillato in modo particolare, spinto da un giudizio favorevole espresso dagli analisti di Jefferies, che ne hanno sostenuto la corsa. Ha segnato una buona giornata anche il settore del lusso, che ha visto le azioni di Brunello Cucinelli salire dopo la pubblicazione di una semestrale con ricavi e utili in crescita. Pure Campari ha beneficiato della fiducia generata sui mercati dai solidi risultati del gigante francese Pernod Ricard. Un'ulteriore spinta positiva è arrivata per STMicroelectronics, trainata dalla buona trimestrale annunciata dal colosso dei chip Nvidia.

Nonostante queste note brillanti, la giornata ha avuto un punto dolente molto evidente: il crollo verticale di Telecom Italia, che ha perso una quota consistente del suo valore. Questa brusca discesa è stata scatenata dall'annuncio di Iliad, che ha interrotto le trattative per una possibile fusione con l'operatore italiano, decidendo di abbandonare definitivamente l'ipotesi di un'integrazione.



Un colpo duro che ha pesato sull'intero sentiment del mercato domestico.

Sul fronte delle valute, l'Euro ha mostrato un lieve rafforzamento nei confronti del Dollaro USA, con un rialzo dello 0,30%. Anche il metallo prezioso, l'oro, ha visto un modesto aumento, posizionandosi a 3.411,7 dollari l'oncia. Diverso è stato il destino del petrolio Light Sweet Crude Oil, che ha registrato vendite diffuse, chiudendo la giornata a 63,63 dollari per barile.

Un segnale incoraggiante è venuto dal mercato obbligazionario, dove lo spread BTP Bund, che misura il differenziale tra il rendimento del titolo di stato italiano a dieci anni e quello del Bund tedesco, è sceso a +93 punti base. Questo ha portato il rendimento del BTP decennale al 3,54%, un dato che suggerisce una maggiore fiducia degli investitori nella solidità finanziaria dell'Italia.

Esaminando le altre principali piazze finanziarie europee, la situazione è apparsa più contenuta. La borsa di Francoforte ha registrato un modesto calo del -0,03%, mostrando una certa indecisione.



Londra ha chiuso con un ribasso frazionale dello 0,42%, mentre Parigi ha mantenuto una posizione più resiliente, segnando un piccolo aumento dello 0,24%.

Il listino milanese, con il FTSE MIB in rialzo dello 0,23%, ha comunque terminato in territorio positivo. Il FTSE Italia All-Share ha seguito lo stesso andamento, avanzando a 45.068 punti. Anche gli indici a minore capitalizzazione hanno mostrato segni di vitalità: il FTSE Italia Mid Cap è progredito dello 0,32%, e il FTSE Italia Star ha chiuso poco sopra la parità, con un +0,34%.

Tra le "Blue Chip" più performanti a Piazza Affari, spiccano alcuni nomi che hanno guidato la crescita:

- Prysmian, con un avanzamento del +2,93%;

- Moncler, che ha segnato un forte rialzo del 2,87%;

- STMicroelectronics, salita del 2,32%;

- Banca Popolare di Sondrio, che ha registrato un incremento dell'1,39%.

Sul versante opposto, le vendite più consistenti hanno colpito duramente:

- Telecom Italia, che ha concluso le contrattazioni con un pesante -8,79%;

- Saipem, scesa del 2,68%;

- Nexi, con un modesto ribasso dell'1,05%;

- Hera, che ha chiuso la giornata con un calo dello 0,86%.





Tra le azioni italiane a media capitalizzazione, il podio dei migliori ha visto:

- MFE B con un +10,51%;

- MFE A con un +9,64%;

- Sesa che ha guadagnato il +5,50%;

- LU-VE Group con un solido +4,73%.

Unica nota negativa in questo segmento è stata Lottomatica, che ha subito le vendite più intense, terminando le contrattazioni con un -1,34%. La giornata ha quindi delineato un quadro di resilience per il mercato italiano, pur tra luci e ombre dettate da eventi specifici e da un clima di fondo che invita alla cautela.