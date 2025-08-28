Nvidia: risultati record che non bastano a Wall Street mentre l'AI infiamma il mercato



La crescita di Nvidia, pur mantenendo un ritmo elevato, sta mostrando un lieve rallentamento rispetto ai picchi straordinari registrati all'alba del boom della domanda di chip per l'AI. Nel secondo trimestre l'utile per azione rettificato (Eps) si è attestato a 1,05 dollari, mentre i ricavi hanno raggiunto i 46,7 miliardi di dollari, cifre che hanno ampiamente superato le proiezioni del consenso Bloomberg, fermo a 1,01 dollari di Eps e 46,2 miliardi di fatturato. Confrontando questi dati con lo stesso periodo dell'anno precedente, quando l'azienda aveva registrato un Eps di 0,68 dollari e un fatturato di 30 miliardi, l'espansione è evidente e significativa. A non convincere pienamente gli investitori è stato il fatturato generato dai data center, che ha toccato quota 41,1 miliardi di dollari. Questo risultato, sebbene robusto, si è posizionato leggermente al di sotto delle aspettative del consenso, fissate a 41,2 miliardi di dollari. Nel medesimo periodo del 2023, il fatturato di questo segmento era stato di 26,2 miliardi di dollari, evidenziando una crescita notevole.



Circa la metà dei ricavi dei data center è imputabile ai grandi fornitori di servizi cloud. Su base sequenziale, i ricavi derivanti dall'elaborazione dei dati nei data center hanno registrato una leggera flessione dell'1%, principalmente a causa di una riduzione di 4 miliardi di dollari nelle vendite di H2O. Nonostante le perplessità sui data center, le previsioni per il terzo trimestre offrono un quadro decisamente più ottimistico. Nvidia stima un fatturato di 54 miliardi di dollari, con una possibile oscillazione del 2% al rialzo o al ribasso. Queste stime superano le attese, che si fermavano a 53,4 miliardi di dollari, e non includono le vendite dei chip H2O. La presentazione di questa trimestrale giunge in un momento di grandi investimenti nell'AI da parte di colossi tecnologici come Alphabet, Microsoft e Meta. Permane, comunque, la questione Cina, con le restrizioni commerciali imposte dal governo degli Stati Uniti che continuano a influenzare il settore dei semiconduttori.