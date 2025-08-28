Istat: la fiducia di imprese e consumatori ad agosto 2025 rivela un quadro a due velocità



Meno pesanti, ma comunque presenti, le diminuzioni nel clima personale, che scivola da 96,9 a 95,9, e in quello corrente, da 99,7 a 99,2. Un segnale chiaro di cautela e incertezza che permea le aspettative delle famiglie italiane riguardo al loro potere d'acquisto e al benessere generale.

Per quanto riguarda il mondo produttivo, l'indicatore composito della fiducia delle imprese rimane ancorato a quota 93,6. Questa stabilità, però, cela dinamiche molto diverse tra i vari settori. L'industria, per esempio, registra una diminuzione: nel manifatturiero l'indice cala da 87,8 a 87,4, e nelle costruzioni si passa da 102,3 a 101,3. Ancora più marcato è il rallentamento nel commercio al dettaglio, dove la fiducia scende da 105,7 a 102,8. Qui le variabili raccontano un peggioramento diffuso nei giudizi e nelle attese sulle vendite, coinvolgendo sia la grande distribuzione sia i negozi tradizionali. La situazione nel turismo, aspetto non secondario per la nostra economia, si rivela altresì in contrazione, mostrando qualche difficoltà in un periodo solitamente propizio.





Ma non tutti i settori mostrano segni di debolezza. Il comparto dei servizi di mercato evidenzia un recupero robusto, con l'indice che sale da 93,8 a 95,0. Qui tutte le variabili registrano una dinamica positiva tranne nel commercio al dettaglio.