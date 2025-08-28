Istat: la fiducia di imprese e consumatori ad agosto 2025 rivela un quadro a due velocità

Il panorama economico italiano, come fotografato dai dati dell'ISTAT per il mese di agosto 2025, mostra segnali contrastanti. Se da un lato l'umore delle imprese si mantiene complessivamente stabile, indicando una certa resilienza in alcuni settori chiave, dall'altro la fiducia dei consumatori subisce un nuovo, significativo arretramento.

Questo peggioramento nel sentire dei consumatori li riporta ai livelli di giugno 2025, confermando una fase di stazionarietà che persiste ormai da maggio. Si tratta di un calo diffuso che coinvolge tutti gli aspetti indagati, con il clima futuro e quello economico a registrare le flessioni più marcate. Il cosiddetto clima futuro scende da 93,9 a 92,2, mentre il clima economico passa da 98,2 a 97,0.



Meno pesanti, ma comunque presenti, le diminuzioni nel clima personale, che scivola da 96,9 a 95,9, e in quello corrente, da 99,7 a 99,2. Un segnale chiaro di cautela e incertezza che permea le aspettative delle famiglie italiane riguardo al loro potere d'acquisto e al benessere generale.

Per quanto riguarda il mondo produttivo, l'indicatore composito della fiducia delle imprese rimane ancorato a quota 93,6. Questa stabilità, però, cela dinamiche molto diverse tra i vari settori. L'industria, per esempio, registra una diminuzione: nel manifatturiero l'indice cala da 87,8 a 87,4, e nelle costruzioni si passa da 102,3 a 101,3. Ancora più marcato è il rallentamento nel commercio al dettaglio, dove la fiducia scende da 105,7 a 102,8. Qui le variabili raccontano un peggioramento diffuso nei giudizi e nelle attese sulle vendite, coinvolgendo sia la grande distribuzione sia i negozi tradizionali. La situazione nel turismo, aspetto non secondario per la nostra economia, si rivela altresì in contrazione, mostrando qualche difficoltà in un periodo solitamente propizio.


Ma non tutti i settori mostrano segni di debolezza. Il comparto dei servizi di mercato evidenzia un recupero robusto, con l'indice che sale da 93,8 a 95,0. Qui tutte le variabili registrano una dinamica positiva tranne nel commercio al dettaglio.


