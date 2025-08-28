Il sorprendente rimbalzo delle vendite industriali in Italia a giugno 2025: un segnale cruciale per l'economia



Questa crescita non è stata isolata, manifestandosi sia sul mercato interno, dove si è registrato un incremento dell'1,5%, sia sul mercato estero, con un aumento dello 0,4%. Il rafforzamento contemporaneo in entrambe le direzioni evidenzia una solidità distribuita.

Su base annua, le vendite industriali in Italia sono cresciute dello 0,3% a giugno, lasciandosi alle spalle una flessione dell'1,8% accusata a maggio. Questa ripresa su entrambi i fronti, mensile e annuale, suggerisce che l'economia italiana sta navigando verso acque meno agitate, almeno per quanto riguarda il comparto manifatturiero. Si tratta di un dato che alimenta la speranza di una stabilizzazione e di una successiva espansione.

Nonostante il buon andamento di giugno, il secondo trimestre nel suo complesso ha visto le vendite contrarsi dell'1,0% rispetto al trimestre precedente. Questa prospettiva trimestrale offre una visione più ampia e mitiga l'entusiasmo per il singolo dato mensile. Ciò implica che, sebbene il recupero di giugno sia robusto, la strada verso una crescita sostenuta richiede ancora cautela e monitoraggio costante.



Il segnale di giugno è forte, ma il quadro generale del trimestre impone una riflessione attenta sulle dinamiche sottostanti.