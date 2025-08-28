Il mercato smartphone si risveglia: l'AI generativa e i pieghevoli segnano la ripresa





L'andamento della crescita, sebbene contenuto, rappresenta comunque un cambio di passo rispetto agli anni più recenti. Le previsioni attuali di IDC indicano una crescita leggermente superiore alle stime precedenti, fissate allo 0,6%, trovando nella domanda di sostituzione un alleato decisivo. Nonostante le difficoltà del quadro economico generale, i consumatori continuano a mostrare propensione al rinnovo dei propri dispositivi. Questo si traduce in un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'1,5% tra il 2024 e il 2029, certificando un mercato che, oltre a essere vivo, si trova nel pieno di una profonda trasformazione.

La geografia della crescita dipinge un quadro variegato, quasi a macchia di leopardo. Gli Stati Uniti si posizionano come uno dei motori principali con un +3,6%, seguiti con slancio dal Medio Oriente e dall'Africa che registrano un impressionante +6,5%. Anche l'Asia-Pacifico, esclusa la Cina, contribuirà positivamente con un +0,8%.



La Cina, invece, mostra una direzione opposta: da una stima iniziale di +3%, si assiste a una revisione che prevede un calo dell'1%. La fine dei sussidi governativi e una congiuntura economica meno favorevole pesano fortemente sulla domanda interna. Nabila Popal, senior research director di IDC, ha sottolineato l'importanza per i produttori di «cogliere le opportunità nei mercati giusti», evidenziando l'urgenza di diversificare e pianificare strategicamente.

Oltre al mero volume delle unità spedite, la vera differenza la farà il prezzo medio di vendita. Nel 2025, l'ASP (Average Selling Price) crescerà del 5%, con il valore complessivo del mercato in aumento del 6%. Questa è la chiara conferma di un trend consolidato: la competizione non si gioca più sulla quantità, ma sulla capacità di persuadere i consumatori a investire di più. Le strategie adottate dai produttori riflettono questa direzione: promozioni aggressive, finanziamenti a tasso zero rendono più accessibili i modelli premium, mentre design sempre più raffinati, fotocamere ultra-performanti e funzionalità avanzate di AI cercano di giustificare un prezzo in costante aumento.





L'intelligenza artificiale generativa rappresenta l'elemento capace di spostare gli equilibri attuali. IDC prevede che nel 2025 saranno spediti oltre 370 milioni di smartphone con GenAI integrata, arrivando a coprire il 30% del mercato totale. Anthony Scarsella, research director di IDC, ha spiegato che «l'AI diventerà presto un must-have». E non rimarrà un'esclusiva dei modelli di punta: entro il 2029, si stima che ben il 70% degli smartphone disporrà di capacità GenAI on-device. Una vera e propria rivoluzione che trasformerà radicalmente il modo in cui gli utenti interagiranno con i loro dispositivi, dalla gestione delle fotografie alla produttività di ogni giorno.

Accanto all'AI, un'altra scommessa importante del settore riguarda i dispositivi foldable. Dopo un avvio che non è stato privo di ostacoli, questo segmento sta finalmente trovando la propria strada. Gli ultimi modelli lanciati da aziende come Samsung, Google, Motorola, Honor e Huawei hanno alzato significativamente l'asticella in termini di durabilità e prezzo, abbattendo due delle barriere principali che ne frenavano l'adozione.



Il risultato atteso è una crescita costante: un +6% nel 2025 e nel 2026, per poi accelerare a un +11% nel 2027. Ciononostante, i telefoni pieghevoli manterranno una quota di mercato al di sotto del 3% delle spedizioni globali anche nel 2029. Saranno, quindi, più una vetrina di innovazione tecnologica che un reale motore per il volume d'affari complessivo del settore.

In questo contesto dinamico, il mercato degli smartphone procede su due binari paralleli: una crescita contenuta per quanto riguarda i volumi, ma molto più marcata in termini di valore. La GenAI si appresta a diventare lo standard imprescindibile, mentre i foldable continuano a consolidarsi come segmento ambizioso e di prestigio. Il 2025 si configura come un anno di transizione cruciale, non un'esplosione, ma piuttosto un significativo ritorno al segno positivo che sancisce l'inizio di una fase nuova, dove l'innovazione audace e la percezione del valore da parte del consumatore faranno la differenza determinante.