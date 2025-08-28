Il boom nascosto del mercato auto europeo a luglio: le elettriche avanzano, ma le ibride stupiscono ancora tutti

Il mercato automobilistico dell'Europa Occidentale ha svelato dinamiche complesse e sorprendenti nel mese di luglio, mostrando una ripresa che merita attenzione. Un totale di 1.085.356 auto è stato venduto tra i paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito, registrando un incremento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo slancio estivo contribuisce a un quadro più ampio: nei primi sette mesi del 2024, le immatricolazioni auto si attestano a 7.900.877 unità, un volume sostanzialmente in linea con quello osservato nell'anno precedente. Questi dati, forniti dall'ACEA, l'associazione dei costruttori europei, dipingono un settore in equilibrio precario, ma con segnali di vitalità.



Un elemento di particolare interesse emerge dall'analisi delle preferenze dei consumatori: a luglio, le auto elettriche hanno conquistato una quota di mercato del 15,6% all'interno dell'Unione Europea. Una crescita importante, se si pensa che nel 2024 tale percentuale si fermava al 12,5%, indicando un'accelerazione nell'adozione di questi veicoli. Questa espansione, comunque, si rivela ancora insufficiente per raggiungere gli obiettivi stringenti legati alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del parco auto. Il percorso verso una mobilità completamente sostenibile appare lungo e irto di sfide. Ciononostante, il vero protagonista del mercato auto rimane un altro. I veicoli ibridi continuano a dominare le preferenze degli automobilisti, detenendo una quota considerevole del 34,7% del mercato. Questo dato evidenzia come, nonostante gli investimenti e la spinta verso l'elettrico puro, i consumatori europei prediligano ancora soluzioni che offrono un compromesso tra efficienza e praticità d'uso. La scelta dell'ibrido riflette, in molti casi, la ricerca di un minore impatto ambientale senza la necessità di un cambiamento radicale nelle abitudini di rifornimento o di ricarica.


Questo scenario suggerisce che la strada per la completa affermazione delle auto elettriche è ancora costellata di tappe intermedie, dove l'ibrido gioca un ruolo cruciale nella percezione e nelle decisioni di acquisto dei consumatori.


