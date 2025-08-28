Il boom nascosto del mercato auto europeo a luglio: le elettriche avanzano, ma le ibride stupiscono ancora tutti



Un elemento di particolare interesse emerge dall'analisi delle preferenze dei consumatori: a luglio, le auto elettriche hanno conquistato una quota di mercato del 15,6% all'interno dell'Unione Europea. Una crescita importante, se si pensa che nel 2024 tale percentuale si fermava al 12,5%, indicando un'accelerazione nell'adozione di questi veicoli. Questa espansione, comunque, si rivela ancora insufficiente per raggiungere gli obiettivi stringenti legati alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del parco auto. Il percorso verso una mobilità completamente sostenibile appare lungo e irto di sfide. Ciononostante, il vero protagonista del mercato auto rimane un altro. I veicoli ibridi continuano a dominare le preferenze degli automobilisti, detenendo una quota considerevole del 34,7% del mercato. Questo dato evidenzia come, nonostante gli investimenti e la spinta verso l'elettrico puro, i consumatori europei prediligano ancora soluzioni che offrono un compromesso tra efficienza e praticità d'uso. La scelta dell'ibrido riflette, in molti casi, la ricerca di un minore impatto ambientale senza la necessità di un cambiamento radicale nelle abitudini di rifornimento o di ricarica.



Questo scenario suggerisce che la strada per la completa affermazione delle auto elettriche è ancora costellata di tappe intermedie, dove l'ibrido gioca un ruolo cruciale nella percezione e nelle decisioni di acquisto dei consumatori.