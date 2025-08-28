Colpo di scena su ProSiebenSat.1: la via di MFE verso il controllo del polo media europeo



Il gruppo ceco sottolinea di aver avuto un ruolo cruciale nel spingere MFE a migliorare in modo sostanziale i termini della sua offerta. Questo avrebbe elevato la valutazione della società tedesca, portando benefici concreti a tutti gli azionisti. Con oltre il 43% dei diritti di voto di ProSiebenSat.1, la partecipazione di MFE si configura come una base molto solida per garantire la maggioranza semplice in ogni assemblea degli azionisti di ProSiebenSat.1. L'accettazione limitata della propria offerta, da parte di PPF, ha impedito al fondo di continuare il suo ruolo originario di investitore strategico, interagendo con MFE a parità di condizioni e apportando la propria competenza nella creazione di piattaforme di trasmissione digitali.

Ora che la soglia del 50% è stata superata, per MFE si aprono le porte del controllo definitivo. Questo implica la necessità di garantire con le banche il consistente debito di ProSiebenSat.1, che ammonta a oltre un miliardo e mezzo di euro.



Questa operazione segna, di fatto, la conclusione di un percorso iniziato nel 2019 dal gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, quando avviò il suo ingresso in Germania con un primo acquisto del 9,6%. La scalata è proseguita in modo progressivo fino al lancio dell'OPAS, annunciata a marzo e partita l'8 maggio, con una successiva revisione al rialzo il 28 luglio. La formalizzazione di questo storico passaggio avverrà il 4 settembre prossimo, ad opera della Bafin, l'equivalente tedesco della Consob italiana.

Questi sei anni sono stati caratterizzati da significative resistenze in Germania, dove un vero e proprio muro si era eretto contro le ambizioni del gruppo italiano. Questa opposizione ha cominciato a incrinarsi in modo più evidente dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il suo profilo politico, infatti, era stato spesso strumentalizzato come argomento per frenare qualsiasi tentativo di espansione del Biscione in Baviera. Si tratta, in sintesi, di una vittoria strategica che rafforza in maniera decisa il progetto di MFE di creare un polo televisivo paneuropeo, con salde radici in Italia e in Germania.



Il cammino di MFE verso la costruzione di una presenza sempre più incisiva nel panorama mediatico continentale procede, dunque, con un passo decisivo.