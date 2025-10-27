La Borsa Italiana sfida l'Eurozona: ecco perché il FTSE MIB vola



Si sperava che l'incontro potesse portare a una tregua, mettendo in pausa l'escalation dei dazi statunitensi e i controlli sulle esportazioni cinesi, fattori che per mesi avevano tenuto con il fiato sospeso i mercati globali. La prospettiva di un accordo, anche solo temporaneo, ha infuso nuova linfa nel sentiment degli operatori. A guidare l'avanzata è stato in particolare il settore bancario, pilastro dell'economia italiana. Diversi istituti hanno registrato performance eccezionali. BPER Banca ha chiuso la seduta con un incremento significativo, un risultato condiviso con UniCredit, che ha anch'essa segnato un notevole +2,4%. Ma a brillare con una luce propria è stata Banca Monte dei Paschi di Siena, con un balzo del 4%. Questo rialzo è stato sostenuto da una decisione positiva di Autonomous, che ha promosso il titolo da "Underperform" a "Outperform", alzando il prezzo obiettivo a 9,18 euro. La casa d'investimento ha evidenziato un punto d'ingresso particolarmente interessante, specialmente dopo i mesi di cautela seguiti alle vicende legate all'accordo con Mediobanca.



Quest'ultima, Mediobanca, ha comunque segnato un solido +1,6%, consolidando il proprio ruolo. Fuori dal comparto finanziario, altre realtà industriali hanno contribuito al quadro positivo. Tenaris, azienda leader nel settore dei tubi d'acciaio senza saldatura, ha visto le sue azioni apprezzarsi del 2,2%. Questo incremento è giunto dopo l'annuncio di importanti contratti di fornitura per il progetto di acque profonde Trion in Messico, un segnale chiaro della sua forza sul fronte internazionale. Anche STMicroelectronics, gigante nel settore dei semiconduttori, ha recuperato terreno, aggiungendo l'1,1%. La performance ha permesso di attenuare parte delle perdite subite nella settimana precedente, a seguito di un selloff innescato dai risultati degli utili. La Borsa Italiana ha così dimostrato la sua resilienza e la capacità di capitalizzare su spiragli di ottimismo globale, delineando un percorso di ripresa che merita attenzione.