L'accordo commerciale USA Cina spinge i mercati verso nuovi record: la cautela delle banche centrali



E proprio questa idea di un potenziale accordo ha acceso la miccia di un "risk-on rally" che, dopo aver coinvolto l'Asia, si appresta a condizionare anche i listini in Europa. Funzionari statunitensi e cinesi hanno infatti elaborato il fine settimana un'intelaiatura per un patto commerciale. Toccherà ora al presidente statunitense Donald Trump e al presidente cinese Xi Jinping valutarne i dettagli e prendere una decisione finale, durante il loro prossimo incontro in Corea del Sud. Un'intesa definitiva potrebbe mettere in pausa i pesanti dazi imposti dagli Stati Uniti sulle merci cinesi, al contempo allentando i severi controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, calmando così i nervi degli investitori. Gran parte dell'ottimismo diffuso è partito dagli ambienti statunitensi, mentre le controparti cinesi hanno mantenuto un profilo più cauto. Comunque, i mercati azionari hanno risposto con un'impennata notevole. Gli indici di riferimento in Giappone (Nikkei), a Taiwan e in Corea del Sud hanno toccato nuovi record, guadagnando il 2%.



Anche le azioni cinesi hanno registrato un incremento dello 0,86%, mentre i futures del Nasdaq Composite sono avanzati dell'1%. Molti degli elementi finora delineati nell'accordo sono già stati incorporati nelle aspettative del mercato. Ciononostante, potrebbe esserci delusione se l'intesa si limitasse a procrastinare le decisioni importanti. Intanto, l'entusiasmo degli investitori continuerà probabilmente a sostenere i mercati azionari, in attesa delle imminenti riunioni delle banche centrali in Giappone, Canada, Europa e Stati Uniti. La Federal Reserve statunitense sarà sotto i riflettori principali. È ampiamente previsto che abbassi il suo tasso di interesse di riferimento di 25 punti base. L'attenzione si sposterà immediatamente sulle mosse future, soprattutto considerando che lo shutdown governativo negli Stati Uniti ha lasciato un vuoto nei dati economici, rendendo difficile interpretare i prossimi segnali. La Banca Centrale Europea (BCE) dovrebbe invece mantenere inalterato il suo tasso di policy.



Di conseguenza, l'attenzione degli investitori si concentrerà maggiormente sulla settimana più intensa di questa stagione degli utili, con i risultati delle mega-cap che plasmeranno ancora una volta il sentiment a breve termine.