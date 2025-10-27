Il futuro dello SPID: Poste Italiane valuta costi per l'identità digitale in futuro



"Il mercato non lo sta più rendendo gratuito, stiamo facendo le nostre valutazioni. Per adesso lo è in posta", ha dichiarato, facendo intendere che l'azienda sta esaminando attentamente nuove strategie in merito ai costi. Questo segnale arriva mentre altri fornitori di identità digitale hanno già iniziato a far pagare per l'attivazione o il rinnovo dei loro servizi. Nonostante queste considerazioni in atto, Poste Italiane detiene una posizione di leadership incontrastata nell'ambito dell'identità digitale italiana. La società conta su un numero impressionante di utenti, con ben 24 milioni di persone che si affidano al suo SPID per accedere a servizi pubblici e privati. Questa vasta base di utenza dimostra la capillare diffusione e l'importanza del sistema. Un dato ancora più eloquente emerge dai numeri di utilizzo: solo nei primi nove mesi di quest'anno, sono stati registrati oltre 900 milioni di accessi tramite SPID, confermando una crescita costante e un'integrazione sempre maggiore nella vita quotidiana degli italiani.



La gratuità ha finora alimentato questa adozione massiva. Le dinamiche di mercato, con altri operatori che hanno già optato per l'introduzione di tariffe, esercitano una pressione significativa. Poste Italiane, al momento, mantiene la gratuità per il servizio SPID, ma le affermazioni di Del Fante indicano chiaramente che "le valutazioni sono in corso". Questa frase è il preludio a un possibile mutamento del modello di sostenibilità economica di un servizio che è diventato un pilastro dell'infrastruttura digitale nazionale. La collettività si interroga su come questa evoluzione, se dovesse concretizzarsi, impatterebbe sull'accesso universale all'identità digitale e sulla facilità di interazione con la pubblica amministrazione. Il futuro dell'SPID, dunque, potrebbe non essere più sinonimo di accesso totalmente libero.