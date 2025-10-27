Il Cuore Digitale d'Italia Batte in Lombardia: Huawei Investe sui Talenti del Futuro



Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato l'importanza della formazione e dell'innovazione quali motori essenziali per lo sviluppo regionale. La collaborazione tra enti pubblici, università e aziende tecnologiche come Huawei si rivela indispensabile, un ponte necessario per consentire ai giovani di essere i veri artefici della trasformazione digitale e della crescita sostenibile del territorio. Andrea Piscopo, Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha evidenziato come programmi come "Seeds for the Future" di Huawei offrano ai giovani l'opportunità di arricchire la propria esperienza all'estero, promuovendo una crescita culturale e professionale che spinge il Paese verso nuovi vertici di eccellenza tecnologica. Le università, veri incubatori di idee, giocano un ruolo fondamentale. Il Professor Alberto Leporati, delegato del Rettore per la Trasformazione Digitale dell'Università di Milano – Bicocca, ha ribadito il valore di questa sinergia, affermando che eventi come il forum rinsaldano il dialogo tra ricerca, formazione e mondo produttivo.



Tutto ciò stimola l'innovazione e facilita l'ingresso dei giovani in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Il Professor Marco Francesco Bocciolone, Delegato della Rettrice per il Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Milano, ha aggiunto che le sfide e le opportunità del futuro sono già oggi nelle mani dei giovani. Le università hanno il compito di fornire non solo abilità tecniche, ma anche la capacità di trasformare le intuizioni in progetti concreti, capaci di generare un impatto significativo sulla società e sull'economia. La partnership con giganti tecnologici come Huawei è cruciale per rafforzare il legame tra ricerca, impresa e formazione. La Lombardia si conferma un polo d'eccellenza per l'innovazione italiana. In un panel dedicato, esperti del settore, tra cui Lisa Di Feliciantonio di FASTWEB + VODAFONE, Matteo Cecconi di Asstel, Laura Fornara di InnovUp, il Professor Umberto Spagnolini del Politecnico di Milano e Renato Lombardi, President of Huawei Milan Research Center, hanno analizzato le prospettive di questo scenario.



Si è parlato dell'importanza di creare connessioni solide tra i talenti emergenti, le imprese e le istituzioni. Il Professor Umberto Spagnolini del Politecnico di Milano ha enfatizzato che la Lombardia rappresenta un crocevia proficuo per la digitalizzazione e l'innovazione, questo grazie alla sinergia tra le più avanzate industrie delle telecomunicazioni e il Politecnico di Milano, quest'ultima ampiamente riconosciuta università top al mondo. Matteo Cecconi, Responsabile Relazioni Esterne di Asstel, ha spiegato come la filiera delle telecomunicazioni stia evolvendo in un vero e proprio ecosistema. Le aziende stanno ripensando i propri processi e adottando nuovi modelli organizzativi. Per superare il divario di competenze, si agisce su due fronti: promuovere la formazione continua per i dipendenti e sostenere con forza gli investimenti sui giovani, al fine di rafforzare le competenze digitali e STEM del Paese.



Offrire percorsi professionali promettenti richiede di lavorare sulle competenze – ne sono state mappate ben 70 nuove – e sulla loro continua evoluzione, cercando di rispondere alle esigenze e al linguaggio delle nuove generazioni. Laura Fornara, Public Affairs & Community di InnovUp, ha confermato che la Lombardia si erge a principale hub dell’innovazione in Italia, un territorio che concentra le migliori energie imprenditoriali e tecnologiche del Paese, capace di attrarre investimenti, valorizzare i talenti e generare imprese ad alta produttività. Questo ecosistema rappresenta un riferimento per l’intero settore innovativo italiano, e iniziative come il Digital Talent Forum di Huawei contribuiscono a rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e università, accelerando la crescita sostenibile e la competitività del nostro Paese. Un momento particolarmente ispiratore del Forum è stato dedicato alle voci dei giovani. Gli studenti del Politecnico di Milano, che hanno partecipato al programma internazionale "Seeds for the Future 2025", hanno condiviso le loro esperienze formative all'estero, illustrando i progetti digitali sviluppati con colleghi di altre università italiane durante una settimana intensiva di formazione in Cina.



Le loro narrazioni hanno offerto un esempio tangibile di come l'incontro tra formazione, tecnologia e collaborazione internazionale possa generare nuove opportunità di crescita personale e professionale. L'impegno di Huawei in Lombardia e in Italia è profondo. Presente nel Paese da oltre ventuno anni, Huawei ha scelto la Lombardia come una delle sue sedi principali in Italia, riconoscendone la centralità economica, industriale e accademica. A Milano, ha istituito il suo primo centro globale di Ricerca e Sviluppo focalizzato sulle onde millimetriche, in collaborazione con il Politecnico di Milano, valorizzando le eccellenze scientifiche e tecnologiche del territorio. L'azienda ha anche stretto collaborazioni per lo sviluppo di altri progetti di ricerca scientifica in ambito universitario, con realtà accademiche quali lo stesso Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'Università di Pavia.



Inoltre, attraverso i suoi programmi di formazione locali e nazionali, come "Seeds for the Future" (che negli ultimi anni ha coinvolto oltre 50 studenti lombardi di eccellenza), il programma "Tech with Her" (organizzato con la SDA Bocconi di Milano) e il progetto di educazione digitale per i più giovani "SmartBus" (che ha raggiunto oltre 1.000 studenti in tre città lombarde), Huawei lavora attivamente con enti pubblici e privati per potenziare le competenze digitali, favorire l'occupabilità giovanile e sostenere l'imprenditorialità innovativa. Fabio Romano, Responsabile per lo Sviluppo dell’Ecosistema Industriale di Huawei Italia, a margine dell’evento, ha riaffermato l'ampiezza dell'impegno. Il nostro investimento in Italia non si ferma alla tecnologia; si estende alle persone, alla conoscenza e alla collaborazione con le istituzioni per costruire un ecosistema digitale solido, aperto e inclusivo. La Lombardia, in questa visione, è riconosciuta come uno dei centri nevralgici dell'innovazione italiana, un ecosistema unico per la sinergia tra università, imprese e istituzioni.



Per questo, l'azienda continua a investire per sostenere la formazione dei giovani, la ricerca e l'imprenditorialità digitale, contribuendo alla crescita sostenibile del Paese.