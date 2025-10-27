Il BNPL conquista l'Italia: ecco come il credito digitale riduce i rischi e accelera l'inclusione



Questo risultato sottolinea un cambiamento profondo nelle abitudini dei consumatori, sempre più orientati verso strumenti digitali veloci e flessibili, percepiti come semplici facilitazioni di pagamento, piuttosto che come forme di credito complesse. Il successo del BNPL è evidente anche nei numeri. Tra il primo semestre del 2022 e lo stesso periodo del 2025, l'ammontare dei finanziamenti erogati tramite BNPL ha visto un incremento spettacolare del 188%. La tendenza positiva non si ferma, anzi, nel primo semestre del 2025 si è registrato un ulteriore aumento del 28% rispetto all'anno precedente. Questo slancio contrasta nettamente con il segmento del prestito finalizzato Small Ticket, che nello stesso periodo ha subito una flessione del 13%, segno inequivocabile di una mutata preferenza dei consumatori italiani. Analizzando le fasce di importo, si nota una dinamica di vera e propria sostituzione: il BNPL sta soppiantando il credito tradizionale, specialmente nelle cifre più contenute. Qui, i tassi di crescita a doppia cifra del BNPL si affiancano a una contrazione significativa del credito finalizzato tradizionale, delineando un nuovo scenario nel panorama dei finanziamenti al consumo.



Il profilo degli utenti del BNPL è tendenzialmente più giovane rispetto a chi sceglie il credito Small Ticket, ma ci sono segnali di un'evoluzione interessante. La maggior parte degli utilizzatori, nel primo semestre 2025, appartiene alle generazioni Gen X e Millennials, confermando l'appeal di questo strumento oltre i più giovani. Ciò che sorprende, comunque, è la crescita più marcata tra i Baby Boomers, i quali mostrano il tasso di incremento più elevato in termini di incidenza. Questa evidenza suggerisce una progressiva familiarità con le soluzioni digitali anche tra le fasce d'età più mature della popolazione italiana. Anche a livello geografico emergono delle peculiarità. Si riscontra una maggiore incidenza dei finanziamenti BNPL nel Nord-Ovest, con il 31% dell'erogato totale, una percentuale superiore al 23% del credito Small Ticket nella stessa area. All'opposto, il Sud Italia mostra una minore incidenza del BNPL, con il 30% rispetto al 40% dello Small Ticket.



Nel Centro e nel Nord-Est, le quote si mantengono simili per entrambe le tipologie, con il 24% e il 15% rispettivamente. Un altro aspetto fondamentale riguarda la fedeltà degli utenti: chi ha già utilizzato il BNPL tende a richiederlo nuovamente. Questo comportamento evidenzia una forte propensione al repeat per i prodotti BNPL. Il successo di questi finanziamenti si estende anche tra i possessori di prodotti Small Ticket tradizionali, a dimostrazione della loro trasversale capacità di attrazione. La crescente diffusione del BNPL è anche un motore potente per l'inclusione finanziaria. Il tasso di utenti "New to Credit", persone cioè prive di una storia creditizia pregressa, raggiunge il 17% per il BNPL, quasi il doppio rispetto all'8,8% rilevato per il credito finalizzato Small Ticket. Questo dato conferma il ruolo strategico del BNPL nel facilitare l'accesso al credito per fasce di popolazione che prima ne erano escluse.



Il processo di inclusione finanziaria risulta particolarmente efficace tra le generazioni più giovani, con oltre il 60% dei nuovi richiedenti appartenenti alla Generazione Z e ai Millennials. Si registra, inoltre, una significativa prevalenza del genere femminile tra coloro che scelgono il BNPL come primo strumento di finanziamento.