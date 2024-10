Short selling a Piazza Affari: Saipem in testa alla classifica



Il titolo di Saipem è il più venduto allo scoperto a Borsa Italiana, secondo i dati più recenti di Consob sulle posizioni nette corte (PNC).

Saipem al vertice dello short selling

Le PNC rappresentano un indicatore sintetico che riassume le posizioni corte (ossia le vendite allo scoperto sulle azioni) al netto delle posizioni lunghe (ossia gli acquisti di azioni). Le posizioni nette corte di Saipem ammontano a 3 PNC sul 4,17% del capitale, in leggera crescita rispetto alla scorsa settimana. Al secondo posto troviamo Amplifon con 4 PNC sul 2,65% del capitale, in linea con la settimana precedente. Bio-On, società ormai delistata, si posiziona al terzo posto con 2 PNC sul 2,59% del capitale. Seguono Webuild, con 3 PNC sul 2,50% del capitale in calo dal 2,77% della scorsa settimana, e Industrie De Nora con 3 PNC sull’1,91% del capitale, stabili.

Consob: la fonte ufficiale per le PNC

Per una panoramica completa di tutti i titoli shortati, è possibile consultare la tabella pubblicata da Consob, che classifica le società quotate su Borsa Italiana in base alla quota di capitale su cui sono aperte le PNC. Bisogna ricordare che solo le PNC superiori allo 0,5% del capitale sociale della società quotata sono oggetto di pubblicazione. Le PNC che raggiungono la soglia dello 0,5% e successivamente diminuiscono al di sotto di tale soglia, vengono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile.