Borse in calo: timori sui tassi e attesa per le elezioni USA, oppure raggiunti i massimi?



Dopo un periodo di rialzi, i mercati azionari tornano in territorio negativo, con Wall Street e i mercati europei in calo. L'indice FTSE MIB ha registrato un ribasso dell'1,2% questa settimana, alimentato da timori sulle prossime decisioni della Federal Reserve e dall'attesa per le elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre.

Preoccupazioni per i tassi e l'economia

L'incertezza sui tassi di interesse è uno dei principali fattori che stanno pesando sui mercati. La Federal Reserve, dopo aver tagliato i tassi di interesse a settembre, potrebbe adottare un approccio più cauto nelle prossime riunioni. Gli investitori sono in attesa di capire quale sarà la linea di condotta della banca centrale americana, preoccupati per un possibile rallentamento dell'economia.

Anche i dati economici europei non sono incoraggianti. I dati preliminari dei PMI europei di ottobre, diffusi da S&P Global, hanno mostrato un lieve calo dell'attività economica per il secondo mese consecutivo nell'eurozona. Questo potrebbe spingere la Banca Centrale Europea a mantenere un approccio prudente sulla politica monetaria, con possibili ulteriori tagli ai tassi di interesse.

Trimestrali positive per Saipem e Tesla

Nel panorama delle aziende, le trimestrali sono sotto i riflettori. Tesla ha sorpreso gli investitori con risultati superiori alle aspettative per il terzo trimestre del 2024, segnando una ripresa dopo le difficoltà della prima metà dell'anno. A Piazza Affari, Saipem ha aperto la stagione delle trimestrali con risultati positivi, consolidando la fiducia degli investitori e guidando la performance del FTSE MIB.

Stellantis e Iveco tra i migliori, Mps, Unipol e Bper in difficoltà

Tra i titoli migliori della settimana si sono distinti Stellantis e Iveco, beneficiando dell'ottimismo generale nel settore automobilistico. Stellantis ha approfittato dei risultati positivi di General Motors, mentre Iveco ha continuato a registrare una buona performance.

Al contrario, il terzetto dei titoli peggiori del FTSE MIB è composto da Mps, Unipol e Bper. Mps continua a essere al centro delle attenzioni per una possibile vendita di una quota, mentre Unipol e Bper hanno registrato una performance negativa.

Il FTSE MIB in stallo, in attesa di un segnale di svolta

Il FTSE MIB si trova in una fase di stallo, in attesa di un segnale di svolta. Una chiusura settimanale superiore a 35.940 potrebbe aprire le porte a un'accelerazione rialzista, mentre una chiusura inferiore a 33.923 potrebbe indicare un periodo di debolezza.