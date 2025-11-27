La ripresa italiana stupisce: fatturato industria e servizi in forte crescita a settembre



Si tratta di una dinamica trainata sia dal mercato interno, con un +1,5% in valore e +2,7% in volume, sia, in misura ancora più energica, dall'export. Il mercato estero ha fatto registrare infatti un incremento del 3,1% in valore e del 3,4% in volume. Questi numeri indicano che le imprese manifatturiere nazionali stanno riguadagnando posizioni significative sui mercati internazionali, un segnale robusto per la competitività del Made in Italy.

Anche il settore terziario ha esibito una performance solida, con una crescita congiunturale stimata dell'1,8% in valore e dell'1,6% in volume. Questo è merito soprattutto del commercio all'ingrosso, che ha visto un aumento uniforme del 2,1% sia in valore che in volume. La crescita è stata capillare, coinvolgendo anche gli altri servizi, che hanno messo a segno un +1,4% in valore e un +1,5% in volume.

Analizzando i raggruppamenti principali di industrie, i dati congiunturali di settembre hanno messo in luce una leadership indiscussa dei settori legati all'investimento. L'indice destagionalizzato del fatturato in valore ha evidenziato aumenti decisi: beni strumentali (+5,3%); beni intermedi (+2,0%); beni di consumo (+0,6%).



L'unica flessione, comprensibile dato il contesto internazionale, ha interessato il settore energia, con un calo del 5,3%. Il forte balzo dei beni strumentali è un indicatore predittivo cruciale, segnalando che le imprese stanno investendo in macchinari e infrastrutture per migliorare la capacità produttiva futura.

Guardando il periodo più esteso, nel terzo trimestre 2025 il fatturato industria e servizi Italia, al netto della stagionalità, ha segnato una crescita contenuta ma positiva: l'industria è cresciuta dello 0,5% sia in valore sia in volume, mentre i servizi hanno registrato +0,4% in valore e +0,1% in volume.

Quando si analizza il dato su base annua, corretto per gli effetti di calendario, i segnali di ripresa diventano ancora più marcati. A settembre 2025, che contava un giorno lavorativo in più rispetto all'anno precedente (22 contro 21), il fatturato industriale ha mostrato un aumento tendenziale del +3,4% in valore e del +3,5% in volume. È interessante notare come la crescita più sostenuta sia venuta dal mercato interno (+4,3% in valore e +4,5% in volume) rispetto a quello estero (+1,6% in valore e +2,0% in volume).





Il comparto dei servizi, in termini tendenziali, si è mostrato particolarmente brillante, con una crescita del 4,3% in valore e del 3,7% in volume. Questo risultato è attribuibile sia al già citato commercio all'ingrosso, che ha performato con un +3,4% in valore, sia agli altri servizi che hanno registrato un notevole +5,3% in valore. All'interno di questi servizi, hanno avuto un ruolo chiave i settori di informazione e comunicazione e le attività professionali, scientifiche e tecniche, segmenti cruciali per l'economia B2B e per la digitalizzazione delle imprese. Il dinamismo riscontrato in queste aree conferma l'importanza crescente dei servizi professionali e comunicazione B2B come motori di sviluppo.

L'analisi annuale del fatturato industriale per raggruppamenti evidenzia che l'aumento è diffuso, coinvolgendo tutti i settori. Ma, anche in questo caso, spiccano i beni strumentali con l'incremento più elevato, raggiungendo un +7,2%. Questo dato sottolinea che la capacità di investimento delle imprese italiane si sta consolidando, ponendo le basi per una crescita duratura nel tempo.



