La grande svolta delle politiche monetarie globali: perché il dollaro perde terreno e cosa succede entro il 2026



Questa anticipazione ha effetti immediati sull'andamento dollaro 2026, il cui indice ha già ceduto circa l’1% dal picco massimo raggiunto la settimana precedente. Le valute sono mosse dalle aspettative future, e gli investitori sono alla costante ricerca del miglior rendimento atteso, indirizzando così i flussi di capitale. Assistiamo ad un coro di voci più aggressive proveniente dall'area Asia-Pacifico, un segnale che le politiche monetarie globali stanno entrando in una nuova fase di sincronizzazione asincrona. La Corea del Sud, per esempio, ha recentemente abbandonato il suo atteggiamento accomodante, causando un brusco calo nelle obbligazioni locali. Similmente, in Giappone, anche Asahi Noguchi, un tempo considerato un "colomba" della Banca del Giappone, ha adottato un tono leggermente più intransigente, sposando la linea della gradualità negli aumenti, in sintonia con altri membri dell'istituto centrale. Il giorno precedente, anche la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha posto di fatto fine al proprio ciclo di allentamento. La valuta neozelandese, il kiwi, ha continuato a guadagnare terreno, registrando un apprezzamento di quasi il 2% subito dopo l’incontro di politica monetaria.



Questa tendenza segnala un rinnovato interesse per l’investimento mercati Asia-Pacifico, dove le banche centrali sembrano ora determinate a mantenere alta la guardia inflazionistica. Il mercato prezza oggi uno scenario chiaro per i prossimi anni. Gli operatori di borsa stimano circa 90 punti base di tagli dei tassi negli USA- entro la fine del 2026. Ciononostante, il quadro per altri paesi è opposto. Per lo stesso periodo, si prevedono aumenti: - Giappone: 75 punti base di rialzo; - Nuova Zelanda: 40 punti base di rialzo. Va sottolineato che i livelli di riferimento dei tassi in Nuova Zelanda e Giappone sono significativamente inferiori rispetto a quelli USA, ma è la direzione del cambiamento a guidare le dinamiche sui tassi di cambio. Tra i soggetti più discussi tra gli operatori c’è il dollaro australiano (Aussie), visto come un potenziale punto di svolta. Nonostante i tassi a 3 e 10 anni dell'Australia siano i più alti tra i paesi del G10, a seguito di un dato sull'inflazione più elevato del previsto, l'Aussie è rimasto confinato in un corridoio di scambio stabile da 18 mesi.



Forse solo un’impennata decisa dello Yuan cinese, al quale la valuta australiana è strettamente correlata, potrebbe sbloccare il potenziale dell'Aussie. Mentre Wall Street e i mercati obbligazionari statunitensi sono rimasti chiusi per la festività, con una riapertura parziale prevista per il giorno successivo, l'Europa è rimasta in attesa. Sono attesi i verbali della riunione di ottobre della Banca Centrale Europea (BCE), durante la quale i funzionari avevano deciso di mantenere i tassi invariati. I dati sulla fiducia economica dell'Europa offriranno un contesto ulteriore alle prospettive tassi interesse nel Vecchio Continente.





