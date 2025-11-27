La crescita inarrestabile delle casse di previdenza: come 125 miliardi di euro influenzano il PIL





Questi risultati straordinari sono alimentati da due fattori principali. Da un lato, il saldo positivo tra i contributi ricevuti e le prestazioni erogate, che nel 2024 ha generato un flusso netto di 4,4 miliardi. Dall'altro lato, contribuiscono i rendimenti eccellenti ottenuti sui portafogli gestiti. La redditività media registrata nel corso dell’ultimo anno si è attestata infatti al 7%. Se si osserva l’arco temporale più lungo, il rendimento medio composto degli ultimi dieci anni si posiziona al 2,9%.

La composizione del patrimonio e gli investimenti istituzionali B2B

Il modo in cui le casse di previdenza allocano queste risorse è fondamentale per comprendere la loro influenza sui mercati. La fetta maggiore dell’attivo è rappresentata dagli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), che valgono complessivamente 67,2 miliardi di euro, coprendo il 53,7% del totale. All'interno di questa macro-categoria, gli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) detengono 36,9 miliardi. Gli altri OICR raggiungono invece 30,3 miliardi, una cifra che include 16,7 miliardi investiti in fondi immobiliari specializzati.





Subito dopo vengono i titoli di debito, pari a 26,7 miliardi. Di questi, ben 20,7 miliardi sono investiti in titoli di Stato, dimostrando una forte preferenza per gli strumenti sovrani. I titoli di capitale, che includono le partecipazioni azionarie, totalizzano 10,4 miliardi di euro.

Analizzando la composizione complessiva del portafoglio, e includendo anche le componenti sottostanti agli OICVM, si possono tracciare le scelte strategiche di questi investimenti istituzionali B2B.

Gli investimenti obbligazionari, che storicamente garantiscono stabilità, raggiungono 47,7 miliardi, rappresentando il 38,1% dell’attivo.

Gli investimenti azionari salgono a 24,2 miliardi, pari al 19,4% del totale.

Il comparto immobiliare si attesta a 19,8 miliardi, costituendo il 15,8% del patrimonio complessivo, e confermando la flessione già avviata negli anni precedenti.

Eterogeneità e l'impatto sul mercato Italia

Il quadro aggregato che emerge dai dati Covip maschera una significativa eterogeneità tra le singole casse di previdenza nella gestione del proprio portafoglio.



Le scelte di investimento variano enormemente: per esempio, le quote detenute in Titoli di Stato possono oscillare da zero a superare il 70% dell'attivo totale, mentre la presenza negli OICVM spazia da una partecipazione nulla fino al 74%. Questa dispersione si manifesta anche sul fronte immobiliare, specialmente tra quegli enti che detengono immobili direttamente.

Nonostante l’apertura ai mercati internazionali, gli investimenti domestici delle casse rimangono consistenti. Le risorse investite in Italia ammontano a 48,1 miliardi di euro, pari al 38,4% dell’attivo totale, un dato in lieve diminuzione rispetto al 2023. All’interno di queste allocazioni sul territorio, prevalgono gli investimenti immobiliari, che toccano i 17,2 miliardi, corrispondenti al 13,7% del totale. A questi si affiancano i Titoli di Stato italiani, con 15,5 miliardi, pari al 12,4%.

Le risorse destinate specificamente alle imprese italiane, attraverso azioni e obbligazioni, totalizzano 9,6 miliardi. Questa cifra equivale al 7,6% dell’attivo totale. La maggioranza di questi investimenti è concentrata nella componente azionaria, con 8,7 miliardi.



Questo include 1,9 miliardi di quote detenute nella Banca d’Italia. La componente obbligazionaria si ferma intorno ai 900 milioni. Va sottolineato che oltre la metà di questi investimenti nelle imprese italiane è focalizzata sul settore finanziario.