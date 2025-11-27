Fiducia imprese Italia: a novembre boom dei servizi e svolta negli investimenti manifatturieri 2026



L'indice di fiducia dei consumatori si è posizionato al valore più basso da aprile 2025. Tutte le variabili che misurano l'opinione delle famiglie sono peggiorate.

Queste valutazioni positive nel comparto B2B sono rafforzate da prospettive concrete in termini di crescita. I dati raccolti dall'Istat mettono in luce un’evoluzione positiva delle spese per immobilizzazioni. Si prevedono incrementi sia per il 2025 sia per il 2026. I piani investimento manifatturiero 2026 sono in crescita. Questa accelerazione è spinta da fattori tecnici, cioè dalla necessità di aggiornare le infrastrutture produttive per adeguarle al progresso tecnologico.

Il miglioramento della fiducia imprese Italia non è uniforme.

Il settore dei servizi di mercato ha visto l’indice salire con forza.

- Il clima fiducia servizi mercato è migliorato da 95,1 a 97,7;

- il commercio al dettaglio ha registrato un aumento robusto, passando da 105,2 a 107,3;

- anche l'industria manifatturiera è cresciuta, sebbene in misura contenuta, da 88,4 a 89,6;

- solo le costruzioni hanno segnato un passo indietro, scendendo da 103,2 a 102,6.





Analizzando le singole componenti, si nota un generale entusiasmo nel comparto industriale. Nell’industria, tutte le componenti dell’indice sono in territorio positivo.

Il settore dei servizi conferma la tendenza, con opinioni migliorate sull'attività e sul livello degli ordini. Questo accade malgrado le attese sugli ordinativi futuri siano leggermente diminuite.

Nel settore delle costruzioni, gli imprenditori hanno espresso giudizi negativi sul livello attuale degli ordini e dei piani, ma prevedono comunque un aumento dell’occupazione aziendale. Un segnale misto.

Il commercio al dettaglio ha visto un marcato miglioramento nei giudizi sulle vendite correnti. Qui, però, le aspettative future rimangono in calo e le scorte sono considerate in accumulo.

La flessione che ha coinvolto i consumatori è stata diffusa, con un peggioramento del clima di opinione da 97,6 a 95,0. Il deterioramento si è mostrato più netto nelle proiezioni sul futuro economico.

Si è registrato un calo in tutte le misurazioni:

- il clima economico è sceso da 99,3 a 96,5;

- il clima personale è passato da 97,0 a 94,5;

- il clima corrente è diminuito da 100,2 a 98,6;

- il clima futuro è precipitato da 94,1 a 90,2.





Le attese sulla disoccupazione e la valutazione sul risparmio sono i fattori che hanno maggiormente pesato sul pessimismo dei consumatori. L’incertezza sul futuro prossimo continua a preoccupare le famiglie. Ciononostante, il settore produttivo italiano rimane ottimista e pronto a investire per i prossimi anni.