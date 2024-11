Wall Street vola: Dow Jones sfiora quota 45.000





I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la settimana in positivo, con il Dow Jones che ha sfiorato i 45.000 punti, trainato da ottime performance di alcuni settori chiave. Ma non tutte le notizie sono positive: la giornata ha visto anche cali significativi per alcune aziende, in particolare nel settore farmaceutico.

Dow Jones in vetta, Amazon in crescita

Il Dow Jones Industrial Average ha registrato un rialzo dello 0,28%, chiudendo a 44.860 punti, toccando un nuovo massimo storico di 44.903 punti durante la seduta. Anche l'S&P 500 ha registrato una crescita dello 0,57%, raggiungendo i 6.

022 punti, poco sotto il suo nuovo picco di 6.025 punti. Il Nasdaq Composite ha completato il quadro positivo con un incremento dello 0,63%, portandosi a 19.174 punti. La performance di Amazon.com, con un incremento del 3,18%, ha contribuito in modo significativo alla crescita generale. Il mercato sembra reagire positivamente a nuove strategie e prospettive di crescita per il colosso dell'e-commerce. Un dato positivo, che dimostra una solida fiducia degli investitori nel futuro dell'azienda. In generale, l'ottimismo sembra prevalere a Wall Street, con gli investitori che guardano con fiducia all'andamento dell'economia statunitense.

Settore farmaceutico in calo: Amgen delude

Non tutte le aziende hanno beneficiato del clima positivo di Wall Street. Amgen, un importante player nel settore farmaceutico, ha subito un pesante calo del 4,76%, chiudendo a 280,01 dollari.

Questa corsa all'innovazione sta dando nuovo impulso a Wall Street, ma rimane da vedere quanto a lungo questa tendenza positiva potrà mantenersi.