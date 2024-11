Trasporto marittimo: Sostenibilità e transizione digitale





Il trasporto marittimo, snodo cruciale del commercio globale, è al centro di un'importante fase di trasformazione. Un convegno al CNEL ha riunito esperti del settore per discutere le sfide della sostenibilità ambientale, della transizione digitale e della sicurezza informatica. L'evento ha sottolineato l'urgente necessità di un approccio integrato e globale per affrontare queste complessità.

Sfide e opportunità per il trasporto marittimo

Secondo Renato Brunetta, presidente del CNEL, il trasporto marittimo è fondamentale per l'economia mondiale. La sua importanza storica, sociale ed economica è innegabile.

Tuttavia, le transizioni energetica, ambientale e digitale impongono nuove sfide, dalla scelta dei combustibili alla formazione del personale, dalla sicurezza ai sistemi di comunicazione. Anche l'innalzamento del livello del mare rappresenta una seria minaccia per molti porti, richiedendo preparazioni adeguate. Un bel casino, insomma.

Il ruolo strategico dell'Italia

Il vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, ha evidenziato il ruolo strategico dell'Italia come hub nel Mediterraneo. La resilienza del sistema di trasporto marittimo è essenziale, considerando le transizioni in atto. L'investimento nella digitalizzazione, migliorando l'efficienza e l'interconnettività, è fondamentale, così come la definizione di standard condivisi per la manutenzione delle infrastrutture. L'Italia, secondo Rixi, saprà cogliere le opportunità della digitalizzazione e della sostenibilità.

