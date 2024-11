Pagamenti digitali in Italia: la ricerca di American Express





Una nuova ricerca Nielsen per American Express rivela come i consumatori italiani, soprattutto Millennial e Generazione Z, stiano cambiando il modo di spendere, dando sempre più importanza a vantaggi e esperienze esclusive oltre al semplice pagamento.

L'ascesa dei pagamenti digitali

Negli ultimi 12 mesi, il 90% degli intervistati ha aumentato l'utilizzo dei pagamenti digitali. La praticità (57%) e la velocità (46%) sono i fattori principali che spingono questa scelta. L'utilizzo delle carte di credito e debito è cresciuto sia online (34%) che nei negozi fisici (31%), con la Gen Z che guida questa tendenza.

Tracciare le spese (52%) e la comodità dei pagamenti (51%) sono altri motivi importanti, magari anche presso i totem di pagamento. Insomma, un cambiamento radicale che sta trasformando il modo in cui i consumatori italiani interagiscono con il mercato.

Viaggi e esperienze esclusive: un connubio vincente

Il settore dei viaggi è un'area chiave. Il 66% degli iscritti a programmi fedeltà cerca vantaggi speciali come sconti sugli hotel o upgrade voli. La possibilità di pagare digitalmente influenza la scelta delle destinazioni per il 71% degli intervistati (81% tra i Millennial). Sia in Italia (57%) che all'estero (52%), il pagamento digitale è preferito. E' incredibile come le nuove tecnologie influenzino le scelte di viaggio.

Sconti e offerte personalizzate: la chiave per la fidelizzazione

Gli sconti sono fondamentali. Il 91% dei consumatori apprezza esperienze esclusive, come cashback e offerte personalizzate.

L'83% è iscritto o si iscriverà a programmi fedeltà. I Millennial, oltre agli sconti (77%), apprezzano le esperienze personalizzate (54%, contro il 45% della media). Gli sconti influenzano la scelta del negozio (59%) e la fedeltà al marchio (60%). In sostanza, offrire valore aggiunto è cruciale per attrarre e mantenere i clienti.

In definitiva, la ricerca evidenzia una chiara tendenza: i consumatori italiani cercano sempre più valore aggiunto, rendendo i vantaggi associati ai pagamenti digitali un fattore determinante nelle loro scelte.