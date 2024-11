Monza ospiterà la Formula 1 fino al 2031





Una grande notizia per gli appassionati di motori: il Gran Premio d’Italia di Formula 1 resterà a Monza almeno fino al 2031. L’accordo, siglato tra Automobile Club d’Italia (ACI) e Formula 1, rappresenta un traguardo importante per il prestigioso Autodromo Nazionale e per il motorsport italiano. Un successo frutto di una trattativa complessa e di significativi investimenti.

Un accordo strategico per Monza e l'Italia

Il presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto. L’estensione del contratto, oltre il 2025, garantisce la presenza del Gran Premio d’Italia a Monza per almeno altri sei anni.

Questo risultato è frutto di un impegno costante da parte dell'ACI, che ha lavorato alacremente sia per adeguare l'impianto agli standard internazionali, sia per condurre una complessa trattativa con la Formula 1. Il rinnovamento dell'Autodromo Nazionale Monza, infatti, ha incluso lavori di ammodernamento del tracciato e dei sottopassi, migliorando la sicurezza per piloti e spettatori.

Investimenti e futuro dell'Autodromo

Un ruolo chiave nel raggiungimento dell'accordo è stato svolto da Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1. Ma fondamentale è stato anche il supporto del Governo, della Regione Lombardia e delle istituzioni locali. Queste entità hanno investito risorse significative nel rinnovo dell'impianto, riconoscendone l'importanza storica e il valore economico-turistico.

Speriamo solo, questo è un augurio, che gli investimenti portino a un'esperienza ancora migliore.