Mastercard al Salone dei Pagamenti: Innovazione Digitale





Al Salone dei Pagamenti, Mastercard ha presentato le sue ultime soluzioni tecnologiche per il futuro dei pagamenti digitali, focalizzandosi su biometria, commercio online e sicurezza. L'evento ha mostrato come Mastercard stia investendo nell'esperienza utente, integrando aspetti umani e digitali per una maggiore semplicità e sicurezza.

Pagamenti del futuro: Biometria e innovazione

L'azienda ha svelato diverse novità nel campo dei "future payment", tra cui PayEye, un sistema di pagamento biometrico basato sull'iride e sul riconoscimento facciale, testato con successo in Europa presso Empik, una grande catena di negozi.

Questa tecnologia, apprezzata dal 74% dei consumatori, rappresenta un passo avanti significativo verso pagamenti più veloci e sicuri. Altro esempio è l'Ingenico Palm Vein, un POS che utilizza le vene del palmo per l'autenticazione, riducendo frodi e tempi di attesa. Infine, il Tappy Fitness Ring, un anello che combina il fitness tracking con i pagamenti contactless tramite tokenizzazione, offre una soluzione innovativa per gli amanti dello sport e della tecnologia.

Commercio digitale: Sicurezza e semplicità

Nel settore del "digital commerce", Mastercard ha presentato Click to Pay, che semplifica gli acquisti online eliminando l'inserimento manuale dei dati della carta, e le passkey, un'alternativa più sicura alle password tradizionali, basate su impronta digitale, scansione facciale o PIN. TackPay, invece, è una soluzione per la gestione delle mance in modalità cashless, utile sia per i clienti che per le aziende.