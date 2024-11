Lusso e digitale: un connubio in evoluzione





Il settore del lusso, tradizionalmente legato all'esclusività, sta vivendo una profonda trasformazione grazie alla rivoluzione digitale. Un nuovo report, “The New Wave of Luxury”, realizzato da HeyLight in collaborazione con Camera Buyer Italia e Deloitte, getta luce su queste dinamiche, analizzando in particolare il segmento wholesale del fashion luxury.

Il digitale nel fashion luxury: tra online e offline

La digitalizzazione dei canali di vendita è in continua crescita, ma il report evidenzia un dato interessante: nonostante l'ascesa dell'e-commerce, si prevede che oltre il 70% dei ricavi dei player globali del settore provenga ancora dai canali offline nel 2025.

Nel 2023, circa il 60% dei clienti preferisce ancora l'acquisto nei negozi fisici, guidato dal desiderio di un contatto diretto con il prodotto (47% dei consumatori) e dall'importanza degli assistenti alle vendite (70% li considera fondamentali). Un'esperienza d'acquisto completa, insomma, ancora fortemente radicata nel fisico. In Italia, le vendite online nel lusso nel 2024 dovrebbero rappresentare circa il 10% del fatturato totale, una crescita significativa rispetto agli anni precedenti.

Pagamenti e accessibilità: la chiave per una crescita inclusiva

Un aspetto cruciale per il successo nel fashion luxury è la semplicità e rapidità dei pagamenti, sia online che in negozio. Offrire una varietà di soluzioni, come il BNPL (Buy Now Pay Later), stimato in circa 6 miliardi di euro di transazioni nel 2023, rende i prodotti di lusso più accessibili a un pubblico più ampio, riducendo le barriere economiche e aumentando il valore medio degli ordini.

