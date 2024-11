Insicurezza: un viaggio tra le paure del nostro tempo





Il quarto numero della rivista Comprendere, progetto editoriale di Comin & Partners, approfondisce il tema dell'insicurezza, un sentimento dominante nella società contemporanea. Analizzando le sue diverse sfaccettature, il volume offre spunti di riflessione multidisciplinari, un'occasione di comprensione per navigare tra le paure di un mondo incerto.

Un'analisi a 360 gradi dell'insicurezza

Curato dal Professor Giulio Sapelli, "In viaggio tra le (in)sicurezze" raccoglie contributi di esperti di diversi settori. Dalle riflessioni del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alle analisi dello psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, passando per le osservazioni di Stefano Nazzi (Indagini) e del Segretario Generale della CISL Luigi Sbarra, il volume offre una visione completa del fenomeno.

Anche il Maestro Emilio Isgrò ha partecipato con il suo contributo, arricchendo ulteriormente la prospettiva. Le suggestive fotografie di Stella Laurenzi, Marco Marcone e Paolo Tosti completano il quadro, dando un volto alle paure del nostro tempo. Il tutto è un'esperienza sensoriale completa.

la presentazione a Milano e i traguardi di Comin & Partners

La presentazione del volume, avvenuta a Milano presso il The Prism Core Center, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Maurizio Carvelli, Giusella Finocchiaro, Matteo Flora e Cathy La Torre. L'evento ha rappresentato anche l'occasione per celebrare i 10 anni di Comin & Partners e i 5 anni della sede milanese. Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners e Direttore editoriale di Comprendere, ha sottolineato l'importanza di un dibattito pubblico informato per affrontare le sfide del presente.