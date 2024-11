Il nuovo supercomputer AI di Oracle: potenza e scalabilità senza precedenti





Oracle presenta il suo nuovo supercomputer basato su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), dotato di GPU NVIDIA H200 Tensor Core, offrendo prestazioni senza precedenti per l'elaborazione di modelli di intelligenza artificiale (AI). Questo colosso tecnologico promette un significativo aumento di potenza e scalabilità a un prezzo competitivo, rivoluzionando il panorama dell'AI nel cloud.

Un salto quantico nelle prestazioni

Il supercomputer OCI con GPU NVIDIA H200 rappresenta un enorme passo avanti rispetto alla generazione precedente.

Si parla di una potenza di calcolo fino a 260 ExaFLOPS in FP8, più del quadruplo rispetto al modello precedente. Questa potenza è resa possibile grazie a un numero impressionante di GPU, fino a 65.536, il più grande supercomputer AI disponibile nel cloud. Ogni istanza di calcolo OCI all'interno del supercluster vanta il 76% di memoria ad alta larghezza di banda in più e il 40% di banda di memoria superiore rispetto alle istanze H100, migliorando le prestazioni di inferenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) fino a 1,9 volte. Inoltre, il doppio della velocità di trasferimento dati in ingresso e in uscita (200 Gbps per istanza) accelera notevolmente l'addestramento e la distribuzione dei modelli AI.

Architettura e innovazione

L'architettura del supercomputer OCI è progettata per massimizzare le prestazioni.

