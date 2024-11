Euro Ncap 2024: Le auto più sicure





L'Euro Ncap, ente indipendente che valuta la sicurezza delle auto, ha pubblicato i risultati dei test del 2024. Scopriamo quali modelli hanno ottenuto le cinque stelle, garantendo la massima protezione per conducente, passeggeri e pedoni.

I migliori risultati nei crash test

Tra i modelli analizzati, con equipaggiamento standard, spiccano: Cupra Tavascan, Ford Capri, Audi Q6 e-tron, Subaru Crosstrek, Mercedes Classe E, Volkswagen Passat, Skoda Kodiaq e Toyota C-HR. Questi modelli hanno dimostrato un elevato livello di sicurezza, ottenendo punteggi eccellenti in diverse aree, come la protezione degli adulti e dei bambini, la sicurezza dei pedoni e l'efficacia dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

Analisi dei modelli top

La Cupra Tavascan, SUV coupé elettrico, ha ottenuto cinque stelle, con un'ottima protezione per gli adulti (89%), una buona protezione per i bambini (86%) e una protezione discreta per gli utenti vulnerabili (80%). Gli ADAS si sono dimostrati efficienti, seppur con margini di miglioramento. Il prezzo parte da 51.850 euro. La Ford Capri, crossover elettrico, ha raggiunto lo stesso risultato, ottenendo prestazioni simili alla Tavascan, a un prezzo di partenza più basso, circa 46.500 euro. La Mercedes Classe E, berlina di lusso, si conferma tra le più sicure, con punteggi superiori al 90% nella protezione degli adulti e dei bambini. Anche in questo caso gli ADAS si sono rivelati all'altezza. Il prezzo è di circa 68.531 euro. A un prezzo più accessibile, la Volkswagen Passat (station wagon) ha conseguito punteggi altrettanto elevati, superando il 90% nella protezione degli adulti, dimostrando un'eccellente sicurezza complessiva e un costo che parte da 43.