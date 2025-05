Reazione dei mercati: dazi Trump, AI di Nvidia e le banche centrali sotto i riflettori

Però attenzione: il rialzo potrebbe non durare a lungo.

La preoccupazione per i continui cambi di direzione di Donald Trump non scompare facilmente.

Questa ennesima inversione di marcia sui dazi all'Unione Europea sottolinea quanto le sue politiche commerciali siano imprevedibili.

Questo fatto non fa che intaccare la fiducia degli investitori nell'economia degli Stati Uniti, che già non è fortissima.

E mentre i mercati europei e americani sembrano beneficiare della tregua, l'Asia ha mostrato cautela. Le borse asiatiche, infatti, sono arretrate nella seduta di martedì, un segnale che l'incertezza di fondo resta alta. Neanche il dollaro USA ha trovato sollievo. La valuta americana si trova ancora vicino ai minimi da un mese contro un paniere di principali divise. Ed è sulla buona strada per segnare il quinto calo mensile consecutivo.

Una striscia negativa che non si vedeva dal 2017.

La giornata di martedì è piuttosto scarna in termini di dati macroeconomici. Quindi lo sguardo degli operatori è già puntato sugli eventi dei prossimi giorni. C'è grande attesa per gli interventi dei membri della Federal Reserve.

Ma soprattutto per i dati sull'indice dei prezzi PCE core negli Stati Uniti, in uscita venerdì. Questi numeri saranno cruciali per capire le prossime mosse della banca centrale sui tassi di interesse.

E poi c'è un nome che domina l'attenzione: Nvidia. L'azienda vista come il faro dell'AI presenterà i suoi utili mercoledì. Si prevede un balzo notevole nei ricavi del primo trimestre, circa il 65.9%. Wall Street seguirà con attenzione massima. Vuole capire l'impatto delle restrizioni all'export imposte dagli Stati Uniti sulla vendita dei suoi chip per l'AI in Cina.

Intanto, si apprende che Nvidia starebbe per lanciare un nuovo chip AI per il mercato cinese. Sarebbe offerto a un prezzo significativamente inferiore rispetto al modello H20, limitato di recente. La produzione di massa potrebbe iniziare già a giugno.

Un altro appuntamento importante è in corso a Tokyo. Martedì è iniziata la conferenza annuale organizzata dalla Bank of Japan. Un vertice che riunisce i banchieri centrali di tutto il mondo. La discussione si concentra su due realtà scomode: la crescita economica che fatica e l'inflazione che resta ostinatamente alta.