Carlo Messina di Intesa Sanpaolo: perché restiamo fuori dal risiko bancario e la verità sul Golden Power

Il percorso del consolidamento, secondo l'analisi di Messina, viene intrapreso da molte istituzioni finanziarie per un motivo preciso: garantire che nel 2026 riescano a replicare o superare i risultati robusti visti negli anni recenti, incluso il 2024 appena trascorso e l'inizio promettente di quello in corso. In sostanza, l'M&A diventa uno strumento per dare respiro e prospettiva ai bilanci futuri. Ma per Intesa Sanpaolo, la situazione è differente. "Per noi non è così ed è uno dei motivi per cui stiamo alla finestra", ha affermato Messina. Ha anche sottolineato come le attuali valutazioni di Borsa a Piazza Affari possano incorporare significative componenti speculative.

Un riferimento che sembra toccare, seppur indirettamente, la dinamica recente che ha visto UniCredit – attivamente impegnata sul fronte delle acquisizioni – raggiungere una capitalizzazione di mercato confrontabile con quella di Intesa Sanpaolo.

Ciononostante, il banchiere ha poi equiparato le due realtà, UniCredit e Intesa Sanpaolo, come esempi capaci di garantire una "maggiore sostenibilità dei risultati" rispetto ad altri istituti. Questi ultimi, a suo dire, incorporano un "premio per aspettative di aggregazioni o sinergie", un aspetto che "un risparmiatore dovrebbe guardare con attenzione".

Passando a un argomento delicato che ha generato dibattito, Messina ha espresso chiaramente la sua posizione sul Golden Power. A suo giudizio, le questioni legate alla tutela del risparmio non sono semplicemente economiche. Sono questioni di indipendenza nazionale e di vera e propria sicurezza nazionale. "Io francamente mi stupisco che non ci sia pensato prima", ha dichiarato, aggiungendo: "È qualcosa che fa parte del nuovo mondo".

Questo tema è diventato centrale anche a causa delle recenti dinamiche tra il governo, UniCredit e l'autorità di regolamentazione Consob, sfociate, ad esempio, nella decisione di sospendere un'offerta pubblica di scambio (OPS) su Banco BPM per trenta giorni.

Pur astenendosi dal giudicare le specifiche operazioni attualmente in corso, ha offerto un esempio incisivo. Se UniCredit decidesse davvero di lanciare una scalata su Generali, ha affermato, chiamerebbe direttamente Andrea Orcel, l'amministratore delegato di UniCredit, per dirgli "fermati". In ogni caso, ha ribadito che la posizione di Intesa Sanpaolo rimarrebbe quella di un osservatore esterno. È convinto che detenere una quota di mercato già rilevante significhi che determinate operazioni di grande scala non sarebbero autorizzabili.



Di conseguenza, ritiene inutile "forzare la mano con due leader di mercato". La potenziale crescita del gruppo Intesa Sanpaolo, ha concluso, è vista maggiormente nell'ambito dell'asset management.