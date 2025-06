Wall Street e le borse asiatiche in rialzo: la fiducia ritrovata tra tregua e Federal Reserve accomodante

Le aspettative per nuovi tagli dei tassi da parte della Federal Reserve si stanno rafforzando. Si prospetta un presidente della Fed più orientato a politiche espansive, specie di fronte a dati economici statunitensi che continuano a mostrare debolezza. Sul fronte commerciale, un alto funzionario della Casa Bianca ha annunciato giovedì un accordo con la Cina per accelerare le spedizioni di terre rare verso gli Stati Uniti. Questo ha aggiunto ulteriore vento in poppa per gli investitori. Per sostenere ulteriormente questo clima, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha chiesto ai repubblicani al Congresso di rimuovere dalla loro proposta di legge di bilancio una clausola che prevedeva una "tassa di ritorsione" mirata agli investitori stranieri. Il prossimo appuntamento chiave per i mercati, fissato per la giornata di venerdì, è la pubblicazione dell'indice dei prezzi PCE Core negli Stati Uniti. Questo dato potrebbe offrire ulteriori indizi sulla futura traiettoria dei tassi di interesse della Federal Reserve.



Finora, i dazi imposti dal presidente Donald Trump non hanno causato quel massiccio aumento dei prezzi al consumo interni che molti investitori temevano, ma i funzionari della Fed hanno chiarito che è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive. Una sorpresa al ribasso nei numeri del PCE di venerdì potrebbe alimentare scommesse su un ulteriore allentamento monetario da parte della Fed nel corso di quest'anno. Le prospettive sui tassi della Federal Reserve e il futuro del presidente Jerome Powell alla guida della banca centrale sono stati al centro dell'attenzione dei mercati nelle ultime due sessioni. Il Wall Street Journal ha riportato che Trump ha considerato l'idea di annunciare il successore di Powell già a settembre o ottobre. Questo scenario lascerebbe Powell con una vera e propria "ombra" incombente su di lui per gli ultimi sei incontri del suo mandato. Questi sviluppi hanno scatenato una pesante ondata di vendite sul Dollaro USA.



Gli investitori sono preoccupati per l'indipendenza della Fed e scommettono che Powell sarà sostituito da qualcuno più propenso a tagliare i tassi. Il Dollaro USA langue vicino ai minimi di 3 anni e mezzo, pronto a registrare la sua peggiore settimana in più di un mese. Il valore della valuta è già calato di oltre il 10% da inizio anno. Se le perdite attuali dovessero persistere fino alla fine del mese, si tratterebbe del calo più significativo per la prima metà dell'anno dall'inizio dell'era delle valute a cambio fluttuante, avvenuta nei primi anni '70.