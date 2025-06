Milano brilla e i titoli si distinguono

Tra i titoli che hanno guidato la classifica delle migliori performance a Piazza Affari, si sono distinti:

- Prysmian (+5,64%);

- Stellantis (+4,66%);

- Buzzi (+4,30%);

- Ferrari (+3,99%). Non tutte le azioni hanno condiviso la stessa sorte, con alcune che hanno registrato un calo. La peggiore performance della giornata è stata quella di Amplifon, che ha accusato una flessione del 7,30%. Un'altra nota stonata è arrivata da Leonardo, scesa del 3,24%. Questi movimenti ribassisti, comunque, non hanno intaccato il clima generale di euforia che ha caratterizzato la chiusura dei mercati. Osservando il panorama settimanale, alcuni dei protagonisti odierni si confermano ai vertici. Prysmian, Stellantis e Buzzi compongono infatti il podio delle migliori performance degli ultimi cinque giorni di scambi. Stellantis, in particolare, ha saputo sfruttare l'insediamento del nuovo Amministratore Delegato per recuperare terreno dopo un periodo prolungato di difficoltà.



Un elemento che ha contribuito all'ottima progressione di Prysmian a Piazza Affari è stata la decisione di Deutsche Bank di avviare la copertura sul titolo con una raccomandazione di "Buy" e un prezzo obiettivo fissato a 67 euro per azione. Nel settore bancario, la stella della giornata è stata Banca Monte dei Paschi di Siena. L'istituto senese ha incassato l’approvazione della Banca Centrale Europea (BCE) per acquisire il controllo diretto di Mediobanca, nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio volontaria annunciata sulla totalità delle azioni di Piazzetta Cuccia. Questo sviluppo potrebbe ridefinire gli equilibri nel panorama bancario italiano, portando nuove dinamiche e consolidamenti.