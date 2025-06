Mercati finanziari: ottimismo geopolitico spinge gli indici, ma l'economia USA rallenta

Questo slancio positivo è stato sostenuto anche da importanti sviluppi sul piano commerciale. Si respira un cauto ottimismo sulla possibilità che l'Unione Europea e gli USA possano raggiungere un accordo commerciale prima della cruciale scadenza del 9 luglio. Questa data, fissata da Trump, segna la pausa per i dazi reciproci annunciati ad aprile, e un'intesa scongiurerebbe nuove barriere. Inoltre, la Cina e gli Stati Uniti hanno ribadito i dettagli dell'accordo siglato poche settimane fa. Questo patto strategico prevede un'apertura delle esportazioni di terre rare da parte di Pechino, mentre Washington si impegna a revocare le misure restrittive imposte al suo rivale asiatico. Ciononostante, il quadro macroeconomico ha presentato segnali contrastanti. Nel corso della settimana sono stati diffusi diversi dati che delineano un rallentamento della crescita per l'economia statunitense nel primo trimestre del 2025. Il PIL americano, secondo le rilevazioni del Bureau of Economic Analysis, ha registrato una flessione dello 0,5% su base trimestrale, un dato ben al di sotto del +2,4% segnato nel trimestre precedente.



Una lettura peggiore persino della seconda stima, che aveva leggermente rivisto al rialzo quella preliminare. In Europa, l'inflazione a giugno ha superato le aspettative in diversi Paesi chiave:

- in Francia, ha raggiunto un +0,9% su base annua;

- in Spagna, si è attestata a un +2,2% su base annua. I consumi delle famiglie francesi hanno mostrato un rallentamento, con un modesto +0,2% su base mensile a maggio. Però, le vendite al dettaglio in Spagna a maggio hanno evidenziato una crescita più robusta, segnando un +4,8% su base annua. In Italia, l'indice di fiducia delle imprese a giugno è salito per il secondo mese consecutivo, indicando una ripresa del sentiment tra le aziende. Eppure, la fiducia dei consumatori italiani è tornata a diminuire dopo la crescita registrata il mese precedente. Infine, nella più ampia Zona Euro, la fiducia dell'economia ha registrato un inatteso peggioramento a giugno, suggerendo una certa cautela tra gli operatori economici della regione.