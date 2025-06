Mediobanca alza la posta: dividendi e crescita per blindare il titolo contro l'Ops MPS

L'utile netto, invece, è proiettato verso un balzo del 45%, sfiorando i 1,9 miliardi di euro nel triennio. Un aspetto cruciale di questa strategia è la massima remunerazione per gli azionisti, pari al 100% dell'utile. Questo significa la distribuzione di ben 4,9 miliardi di euro in dividendi nell'arco di tre anni, di cui 4,5 miliardi in contanti. Tale politica genererebbe un rendimento cumulato del 30% per il triennio, un dato capace di catturare l'attenzione di ogni investitore.

Una distribuzione così generosa, però, comporta una modesta flessione del capitale, con il rapporto CET1 che scenderà di un punto percentuale, attestandosi al 14%. Nonostante ciò, la banca intende mantenere un modello di private & investment banking olistico e sinergico tra i vari segmenti di attività. Questo modello, ancorato ai principi di responsible banking, posizionerà Mediobanca come un punto di riferimento primario per imprese e imprenditori. La banca si vede anche come un partner affidabile per i propri dipendenti e clienti, oltre che un investimento di valore per gli azionisti.





La strategia di Mediobanca, al momento, è impostata su un percorso stand-alone. Il rinvio dell'assemblea del 16 giugno ha impedito una valutazione preventiva dell'eventuale aggregazione con Banca Generali, operazione che resta comunque un obiettivo prioritario per il gruppo. In questo contesto, l'offerta di scambio di Monte dei Paschi di Siena si avvicina, con un avvio presumibilmente nella prima decade di luglio. Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha già espresso un giudizio negativo su tale proposta, rimarcando l'assenza di un valido razionale industriale e finanziario, e mettendo in luce significativi rischi di esecuzione.

Entro agosto o i primi di settembre, il mercato saprà se l'offerta di Monte dei Paschi di Siena avrà raggiunto il successo sperato. Molto dipenderà dall'andamento dei titoli nei prossimi giorni. Mediobanca confida che l'aggiornamento del suo piano industriale stimoli una crescita del proprio titolo. Un incremento del valore del titolo renderebbe più elevato lo sconto offerto da Monte dei Paschi di Siena, rendendo così più onerosa per Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, un eventuale rilancio per pareggiare l'offerta e offrire un premio a chi aderirà.





Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, ha chiarito la visione sottostante. Egli ha sottolineato come l'estensione al 2028 del piano one brand-one culture dimostri la capacità di Mediobanca di realizzare una solida crescita di ricavi, utili e redditività. Ciò avviene anche in un contesto macroeconomico complesso. La banca mira a conseguire i migliori rendimenti di settore, abbinati a un profilo di rischio e di esecuzione contenuto, e a un incremento significativo della remunerazione degli azionisti. Questo percorso di crescita, compiuto rimanendo fedeli alla scuola di banca responsabile radicata nel DNA della banca, sarà ulteriormente potenziato dalla combinazione con Banca Generali. Questa operazione promette di creare un leader europeo nel wealth management per dimensioni, capacità di crescita e remunerazione degli azionisti. Il closing

- di tale operazione è atteso per il prossimo ottobre.