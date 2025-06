Le adesioni all'offerta UniCredit su Banco BPM: 0,096% finora

La ripresa dell'offerta è avvenuta in un contesto di attenta valutazione da parte degli investitori, che continuano a seguire l'evolversi della situazione.

Gli investitori devono essere consapevoli di una regola fondamentale dettata da Borsa Italiana. Le azioni ordinarie di Banco BPM acquistate sul mercato nei giorni immediatamente precedenti la chiusura dell'offerta, nello specifico il 22 e il 23 luglio 2025, non potranno essere apportate in adesione all'offerta stessa. È un dettaglio cruciale che potrebbe influenzare le strategie di chi intende partecipare all'ultimo minuto. Quest'operazione di scambio, che coinvolge due dei maggiori istituti bancari italiani, continua a rappresentare un elemento di forte interesse per l'intero settore finanziario nazionale. L'andamento delle adesioni sarà monitorato con grande attenzione fino alla data ultima di scadenza.