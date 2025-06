La sorprendente ripartenza dell'Italia: il fatturato di industria e servizi in forte crescita

Si tratta di un quadro che dipinge una domanda interna vivace e una presenza costante sui mercati internazionali, elementi cruciali per la stabilità del sistema produttivo. Anche il settore dei servizi ha fornito un contributo significativo a questa dinamica positiva. Ad aprile, il fatturato è stimato in crescita dello 0,5% in valore e dello 0,4% in volume. Questa spinta è stata percepita in modo diffuso; il commercio all'ingrosso ha registrato un aumento dello 0,4% in valore e dello 0,9% in volume. Gli altri servizi hanno mostrato una progressione del 0,7% in valore e del 0,1% in volume, evidenziando una ripresa ampia e articolata. Analizzando l'andamento del trimestre che va da febbraio ad aprile 2025, il fatturato dell'industria, depurato dagli effetti stagionali, ha visto un incremento complessivo dello 0,5% in valore e dello 0,2% in volume. I servizi, sebbene abbiano registrato un lieve aumento dello 0,3% in valore, hanno invece subito una leggera contrazione dello 0,2% in volume. Questo suggerisce una performance congiunturale dell'industria più robusta su base trimestrale rispetto ai servizi, i quali mostrano una crescita più contenuta, specialmente per quanto riguarda i volumi.



Guardando l'orizzonte temporale annuale, cioè i dati tendenziali corretti per gli effetti di calendario, l'aprile 2025 ha consolidato il trend positivo. Il fatturato dell'industria ha mostrato un aumento dell'1,1% in valore e dello 0,3% in volume. Anche in questo caso, il mercato interno ha trainato la crescita con un +1,3% in valore e un +0,3% in volume, mentre il mercato estero ha registrato un incremento dello 0,4% in valore e dello 0,3% in volume. È interessante notare che i giorni lavorativi sono stati venti, esattamente come nell'aprile precedente, garantendo una comparabilità precisa dei dati. L'analisi settoriale, sempre su base annua, rivela differenze significative. I beni di consumo hanno mostrato un robusto incremento del 3,8% e i beni strumentali non sono stati da meno, con una crescita del 3,2%. Questa espansione indica una ripresa della spesa da parte delle famiglie e investimenti significativi da parte delle aziende, un binomio propulsore per l'economia. Di contro, il settore dell'energia ha registrato una marcata flessione del 13,4%.



Questo calo, sebbene significativo, potrebbe riflettere una normalizzazione dei prezzi dopo i picchi registrati in periodi precedenti, piuttosto che una debolezza della domanda. I beni intermedi hanno mostrato una variazione nulla, segno di una stabilità in quel comparto. Anche i servizi, su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, hanno continuato a mostrare una dinamica espansiva, con un aumento del 2,1% in valore e dello 0,3% in volume. All'interno di questo comparto, il commercio all'ingrosso ha visto un aumento sia in valore (+1,2%) che in volume (+0,9%). Gli altri servizi hanno registrato una crescita del fatturato in valore del 3,1%, con una sostanziale stagnazione per quanto riguarda i volumi. La crescita su base annua si è rivelata particolarmente marcata in alcuni settori chiave quali:

- Il trasporto e magazzinaggio;

- Le agenzie di viaggio e servizi alle imprese. Il quadro generale è quello di un'economia che, nonostante alcune sfide settoriali, sta guadagnando terreno. La crescita dei fatturati, sia nell'industria che nei servizi, sia su base congiunturale che tendenziale, rappresenta un segnale incoraggiante per la salute complessiva del sistema economico italiano.