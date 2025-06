Il doppio volto della fiducia a giugno 2025: cala quella dei consumatori, cresce tra le imprese (dati Istat)

Solo i giudizi e le attese sulla situazione economica generale del Paese, insieme alle aspettative sulla disoccupazione, hanno offerto uno spiraglio di ottimismo. Si osserva che il clima economico è salito da 97,5 a 99,6, eppure il clima futuro è rimasto stabile a 93,7. La parte più sensibile al portafoglio personale, ovvero il clima personale e il clima corrente, ha evidenziato un deterioramento, scendendo rispettivamente da 96,1 a 94,8 e da 98,6 a 97,9. Sembra che, malgrado una visione complessivamente meno cupa sul contesto macroeconomico, le famiglie percepiscano una pressione maggiore sulla loro situazione immediata. Il settore delle imprese, ciononostante, ha mostrato una resilienza notevole. Il clima di fiducia è migliorato in quasi tutti i comparti produttivi, eccetto il commercio al dettaglio. Questo aumento si è manifestato con particolare evidenza nel comparto manifatturiero, dove l'indice è salito da 86,6 a 87,3. Un miglioramento si è registrato anche nei servizi di mercato, passando da 94,5 a 95,6, e nel settore delle costruzioni, che ha visto l'indice avanzare da 102,1 a 103,4.



Questo slancio suggerisce una base produttiva che guarda al futuro con maggiore ottimismo. All'interno dell'industria manifatturiera, si è notato un calo nei giudizi sugli ordini, ma le attese sulla produzione hanno mostrato un miglioramento. Inoltre, le scorte sono state giudicate in decumulo. Nel settore delle costruzioni, il balzo delle attese sull'occupazione è un segnale incoraggiante, che si affianca a una stabilità nei giudizi sugli ordini, suggerendo una prospettiva più solida per il mercato del lavoro in questo ambito. I servizi di mercato hanno evidenziato un miglioramento sia nei giudizi sugli ordini sia sull'andamento generale degli affari, benché le attese sugli ordini siano rimaste sostanzialmente invariate. Tra i diversi segmenti di questo settore, i servizi di trasporto e magazzinaggio hanno registrato l'aumento più marcato. Di contro, i servizi turistici hanno mostrato una contrazione, un dato che potrebbe rispecchiare specifiche dinamiche stagionali o mutamenti nelle preferenze dei consumatori. Nel commercio al dettaglio, infine, si è stimata una dinamica positiva per i giudizi sulle vendite.



Nondimeno, le relative attese sono diminuite, influenzate in modo significativo dal forte ribasso di questa componente nella grande distribuzione. Le scorte sono state valutate in lieve flessione. L'incremento dell'indice di fiducia delle imprese, per il secondo mese consecutivo, evidenzia una robustezza del tessuto produttivo italiano. Questo slancio, quasi generalizzato, è guidato principalmente dalle componenti prospettiche nell'industria, differentemente da quanto avviene nel settore dei servizi. La fiducia dei consumatori, però, è tornata a scendere dopo la ripresa del mese scorso, riassumendo un peggioramento che tocca quasi tutte le variabili del loro indicatore, eccetto, come detto, le previsioni sulla situazione economica complessiva del Paese e quelle sulla disoccupazione.