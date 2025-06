Banca Ifis: l'OPAS su Illimity chiude un capitolo chiave del risiko bancario

Questa operazione si distingue nettamente nel settore bancario, spesso caratterizzato da lunghe trattative e, talvolta, da scontri legali tra i grandi attori. Banca Ifis, sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha saputo orchestrare una mossa decisiva. La strategia vincente ha incluso la promessa di un premio in denaro, seppur condizionato al raggiungimento di una soglia elevata, e l'innalzamento della percentuale minima di adesioni richiesta dal 45% al 60%. Queste scelte hanno giocato un ruolo cruciale, convincendo anche gli investitori più esitanti a partecipare a quella che si è rivelata l'unica vera offerta a premio nel risiko in corso. La buona riuscita dell'OPAS era già nell'aria da qualche giorno. Un segnale forte era giunto giovedì con l’annuncio dello scioglimento del patto di consultazione sul 27,2% del capitale di Illimity. Tale patto era stato istituito a fine maggio proprio per negoziare condizioni migliori rispetto all'offerta iniziale lanciata da Banca Ifis a gennaio.



In quel frangente, si riteneva che la risoluzione di tale accordo, unita alla prospettiva di un prezzo di offerta più vantaggioso in caso di superamento della soglia del 90%, avrebbe incrementato le probabilità di successo dell’offerta. Poi, a confermare ogni aspettativa, è arrivata nella mattinata di venerdì l'adesione del fondatore di Illimity, Corrado Passera, che ha conferito il suo 3,9% del capitale. L'offerta di Banca Ifis prevedeva il conferimento di 0,10 azioni Ifis e 1,506 euro in contanti per ogni azione Illimity. L'eventuale premio avrebbe innalzato il valore per azione a 0,1775 euro. Alla chiusura, l'OPAS ha non solo superato la soglia minima del 60%, ma anche quella del 66,7%, attestandosi all'84,09% del capitale, un balzo significativo dal 52,33% raggiunto il giorno precedente. Un risultato come questo permette all'istituto veneto di procedere con il piano di integrazione. La fusione tra le due banche, posta come obiettivo primario, potrà ora concretizzarsi, aprendo la strada allo sviluppo delle attese sinergie che hanno motivato questa importante operazione sul mercato bancario italiano.